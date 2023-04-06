Hayati Arkaz, 25 Mart 1957 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre Devlet Hastanelerinde doktorluk yaptı. Daha sonrasında ticarete atıldı.

1991 yılında Avcılar Anadolu Hastanesi’ni, 1998 yılında Silivri Millet Hastanesi’ni, 2003 yılında Çorlu Millet Hastanesi’ni, 2005 yılında Çanakkale Anadolu Hastanesi’ni ve Arkazlar Çiftliği’ni, 2007 yılında Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi’ni, 2009 yılında Silivri Anadolu Hastanesi’ni, 2011 yılında HBA Gıda, Tarım ve Hayvancılık, 2015 yılında Clean&Clean, 2016 yılında Z-Catering, 2020 yılında Karkas Restaurant’ı kurdu.