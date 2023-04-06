Arzu Erdem (d. 10 Şubat 1970, Heilbronn, Almanya), Türk siyasetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem İstanbul milletvekilidir.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Arzu Erdem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 26. Dönemde AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB KPK ve Avusturya, Ruanda, Tanzanya, Namibya, Bulgaristan, Burkina Faso, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İrlanda Dostluk Grubu üyeliği gibi çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden 25., 26. ve 27. Dönemlerde İstanbul milletvekili olarak seçilen Arzu Erdem, partinin grup divanında da yer almıştır