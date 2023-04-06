Ferhat Çakıroğlu 1 Ocak 1962 yılında dünyaya gelmiştir. Ailesi ile birlikte yaşadığı kent olan Ordu'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından yükseköğrenim eğitimi almak konusunda erteleme kararı vermesinden dolayı iş hayatına atılmaya karar vermiştir. Eş zamanlı olarak küçük yaşından beri siyaset ve çalışma hayatını birlikte yöneten Ferhat Çakıroğlu bu dönem boyunca kendisine verilen tüm işleri gönüllülük esasına göre değerlendirmiştir.Başarılı olması arti içinde kısa sürede kendisine yer edinmesine imkan tanımıştır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ