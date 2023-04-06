1 Eylül 1963 tarihinde Ünye'de doğan deneyimli siyasetçi ve uzman, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlköğretimini Ünye'de, liseyi Giresun'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

1986 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan siyasetçi, aynı kurumda Uzman ve Uzman Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanlığı'na atandı ve personel rejimi, yönetimi geliştirme ve devlet teşkilatı konularında uzmanlaştı. Asgari ücret tespit komisyonu üyeliği ve Türk Standartları Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.

2001 yılında Başbakanlık Konut Müsteşar Yardımcılığı'na atanan siyasetçi, 2002'de aynı kurumda Müsteşarlık yaptı. Konut Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Emlak Konut GYO Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Yatırım Yeri Teknik Komite Başkanlığı'nı da üstlenmiştir.

2004 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliği'ne atandı ve 2007'de TBMM'de MHP Grup Danışmanı oldu. 2012'de kurulan Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV)'ın kurucu Mütevelli Heyet Başkanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Araştırma Geliştirmeyle ilgili çeşitli kurul ve komisyonlarda görev aldı. 2007 ve 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Genel Başkan Başdanışmanıdır. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul'da Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Bu siyasetçi ve uzman, hem kamu görevlisi hem de akademisyen olarak önemli roller üstlenmiş ve MHP'de etkin görevlerde bulunmuştur.

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