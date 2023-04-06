25 Mayıs 1953 tarihinde Yozgat Devecipınar'da dünyaya gelen Feti Yıldız, Türk milliyetçi siyasetçi ve hukukçudur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak hukuk alanında uzmanlaşmıştır.
1980 öncesinde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yıldız, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak çalışmıştır. 18 Mart 2018 itibarıyla MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
- dönem İstanbul milletvekili olan Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi'dir. Orta düzeyde Fransızca bilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, Taner Yıldız'ın kuzenidir. Feti Yıldız, milliyetçi siyaset çizgisinde önemli roller üstlenmiş deneyimli bir siyasetçi ve hukukçu olarak tanınmaktadır.
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