Edip Semih Yalçın, 26 Mart 1958 tarihinde Sivas'ın Gemerek ilçesinde dünyaya gelen Türk akademisyen, siyasetçi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısıdır. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Gaziantep milletvekili olarak meclise giren Yalçın, aynı zamanda çok sayıda yayınlanmış makale ve 4 kitabın yazarıdır.

Erken yaşamında Ankara'da ilköğretim ve ortaöğretimini tamamlayan Yalçın, üniversite eğitimine 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nde başlamış ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.

Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başlayan Yalçın, 1990 yılında doktor unvanını alarak 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. Aynı fakültede doçent ve profesör unvanlarını da kazanan Yalçın, 1996-1997 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve 2001-2004 yılları arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Mesleki kariyerinde 1999-2001 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Yalçın, 2006 yılı itibarıyla MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2010 yılında Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yalçın, 2011'de Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve 2013'te de Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2007 genel seçimlerinde MHP Sivas Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Yalçın, 24. Dönemde Gaziantep, 25. ve 26. Dönemde ise İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Edip Semih Yalçın, evli ve 4 çocuk babasıdır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ