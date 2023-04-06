1962 yılında Amasya, Göynücek'te doğan Önder Kahveci, eğitim hayatına ilkokul ve ortaokulda burada başlamıştır. Çankırı Sağlık Meslek Lisesi'nde üç yıl okuduktan sonra, Konya Sağlık Meslek Lisesi'nden 1981 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Memuru olarak görevine başlamıştır.

Askerlik görevini 1984-1985 yıllarında tamamlayan Kahveci, Amasya Sağlık Müdürlüğü'ne tayin edilmiştir. 1988'de Ankara Gevher Nasibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nü kazanarak 1991 yılında mezun olmuş ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Tıbbi Teknolog olarak görev yapmıştır.

1992 yılından itibaren Keçiören Çevre Sağlığı ve Laboratuar Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev alan Kahveci, 1999-2004 yılları arasında Ankara Süleyman Demirel Sağlık Meslek Lisesi'nde okul müdürü olarak çalışmıştır. Halen Sağlık Bakanlığı’nda uzman olarak görevine devam etmektedir.

Türk Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanlığı görevini 1999-2001 yılları arasında yürüten Önder Kahveci, Türk Sağlık-Sen 1. Olağan Genel Kurul'unda Genel Başkanlığa seçilmiştir. 2018'de gerçekleştirilen Türkiye Kamu-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda ise Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir. Evli ve bir çocuk babası olan Kahveci, sağlık sektöründeki tecrübesi ve başarılarıyla tanınmaktadır.

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