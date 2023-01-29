Türkiye Futbul FEderasyonu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirildi.

Kamuoyuna yapılan açıklamada şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa,

Ahmet İbanoğlu,

Cemalettin Ali Kunak,

Prof. Dr. Ali Kızılet,

Süleyman Abay,

Sadettin Güler,

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

Türkiye’nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta Başkanlığında göreve başlayacak olan MHK’nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu