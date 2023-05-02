Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyununda hem yöneten hemde başrolde oynayan Oyuncu Erdem Topuz'un Mezarcı adlı tek kişilik gösterisi son bir aydır kapalı gişe oynuyor.

Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı yoğun ilgi gören tek perdelik Mezarcı Oyunu yaz sezonunda yurtiçi ve yurtdışı turneye hazırlanırken Oyuncu Erdem Topuz'da turne öncesi yurtdışı hazırlıkları için şimdiden oyunun İngilizce çevisini tamamladı.

Turne öncesi pr çalışmalarınıda hızlandıran oyuncu çok heyecanlı olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Bıyıklı'nın programına Oyuncu Atılay Uluışık ile birlikte katılan Erdem Topuz, Türk Tiyatrosunun daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.