Meyvelerin cilde faydaları nelerdir? Hangi Meyve Yüzü Güzelleştirir? Meyve yemek cilde iyi gelir mi? Cilde faydalı olan meyveler hangileri? Cilt güzelliği için ne yemeli? Yüzü ne gençleştirir? Cildi güzelleştiren meyveler listesi ile karşınızdayız. Sizlere kısaca meyvelerin cilde faydaları hakkında bilgi vereceğiz. Sonra da yüzü güzelleştiren meyveler konusuna değineceğiz.

Meyvelerin cilde faydaları nelerdir?

Sağlıklı cildi korumak kolay bir iş değildir. Ne kadar ürün kullanırsanız kullanın, cildiniz ancak içten sağlıklı olduğunuzda parlar. Bu nedenle, beslenirken doğru miktarda besin almak bir zorunluluktur. Temel besin ve vitaminlerin bol kaynakları meyvelerdir. C vitamini ile zenginleştirilmiş meyveler, akne izlerini azaltmak ve cildi aydınlatmak için harikadır. B vitamini içeren meyveler cildinizin genel sağlığını iyileştirmek için harikadır. Acaba meyvelerin cilde faydaları var mıdır diye hep merak edilir. Meyveler, oksidatif hasarı önleyen antioksidanlar açısından zengindir. A vitamini açısından zengin besinler sivilceleri azaltmaya yardımcı olabilir. Ananas ve salatalık sivilce sorunları için harikadır.

Meyve yemek cilde iyi gelir mi?

Cilt güzelliği için meyveler çok önemlidir. Örneğin parlayan bir cilt için Mango en iyi besinlerden birisidir. Mango ciltler için harika olan C, E ve A vitaminleri ile doludur. Ayrıca akne izlerini ve ince çizgileri etkili bir şekilde azaltan anti-inflamatuar özelliklere sahip bir meyvedir. Akneli cilde hangi meyve iyi gelir diye çok merak edilir. Akneye iyi gelen 9 sebze ve meyve şunlar: Kivi, kiraz ve çekirdekli meyveler (şeftali, nektarin ve kuru erik gibi) antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı sivilceye iyi gelebilir. Kivi, C vitamini ve E vitamini ile dolu yüksek lifli bir meyvedir. Şeftali, cilt tonunu ve dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek b-kompleks vitaminlerine sahiptir.

Hangi Meyve Yüzü Güzelleştirir?

Eski çağlardan beri meyvelerin sağlığımız ve cildimiz için faydaları kaynaklarda hep bahsedilmiştir. Bu nedenle, bu yazımızda, cildinizin en iyi halini elde etmek için tüketmeniz gereken en iyi 6 meyveyi listelemeye karar verdik.

1. Portakal

Parlayan bir cilt için günlük C vitamini alımı zorunludur. Portakalda bulunan doğal yağlar cildinizi nemli tutar ve dolgun görünmesini sağlar. C vitamininin, cildinizi sıkı tutan ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltan kolajen üretimine yardımcı olduğu bilinmektedir. C vitamini ve antioksidanlar bakımından yüksek olan portakallar, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak DNA hasarını en aza indirir. Erken yaşlanmayı yavaşlatır.

2. Papaya

Carica papaya veya çoğumuzun basitçe "papaya" dediği gibi, topikal olarak kullanıldığında cildinizi nemli ve yumuşak tutmaya yardımcı olan doğal bir nemlendirici maddedir. A, C ve B vitaminleri açısından zengin olan bu meyvenin sağlıklı cilt bakımında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Papaya ayrıca sindirim sistemini iyileştirebilir ve kabızlığı önleyebilir. Bu da cildinizin temizlenmesine yardımcı olur. Araştırmalar, bu meyvenin yara iyileşme sürecini de hızlandırabileceğini gösteriyor.

3. Nar

Cildiniz her gün tonlarca kir ve diğer yaşlanma ajanlarıyla karşılaşır ve bunlar zamanla cildinize zarar verebilir ve fiziksel yaşlanma belirtileri olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle, özellikle nar gibi çok yönlü bir meyve söz konusu olduğunda, cildinizin alabileceği tüm yardıma ihtiyacı vardır. Nar özü, cildinizin taze ve sağlıklı kalmasını sağlayan fibroblastlar olarak adlandırılan cildinizdeki hayati hücrelerin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Fibroblastlar, kolajeni sentezleyen ve cildin yapısal çerçevesini oluşturan hücrelerdir ve yara iyileşme sürecinde önemli bir rol oynarlar, bu nedenle bu hücrelerin doğal ömrünü uzatmanın cildiniz için bariz faydaları vardır. Nar özündeki bazı bileşenlerin, kırışıklıklar ve ince çizgilerle aktif olarak mücadele etmek için kollajen liflerinin üretimini hızlandırdığı ve böylece cildinizi eskisinden daha taze hale getirdiği kanıtlanmıştır. Nar özü sadece yaşlanmayla savaşmakla kalmaz, aynı zamanda etkili bir akne mücadele ajanıdır. Akne ve benzeri cilt rahatsızlıklarının tedavisi söz konusu olduğunda narın sahip olduğu en önemli kaynak, herhangi bir yaranın iyileşme sürecini hızlandırma konusundaki inanılmaz yeteneğidir. Nar özü, çok etkili bir yara iyileştirici olduğunu kanıtlamıştır ve birkaç gün içinde sivilce ve sivilcelerden kurtulabilir. Bu harika madde sadece mevcut sivilcelerle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda sivilcelerin hiç ortaya çıkmamasını da sağlar. Nar özü, cildi korumaya yardımcı olan ve aşırı üretimi aknenin temel nedeni olan bazı esansiyel yağların üretimini düzenleyen C vitamini açısından zengindir.

4. Limon

Limon birçok cilt bakım ürününde yaygın olarak kullanılmaktadır. Akne önleyici kremlerden yaşlanma karşıtı losyonlara kadar, bu turunçgiller çeşitli cilt problemlerini önleyebilir. C vitamini açısından zengin olan limon, yaşlanma belirtilerini, hiperpigmentasyonu ve yara izini azaltmaya yardımcı olabilir (4). Limon aynı zamanda doğal bir ağartma maddesidir. Bu, güneş hasarını ve bronzlaşmayı azaltmaya yardımcı olur. Bir dizi cilt sorununu ele alan bu içerik, cilt bakım rejiminizin zorunlu bir parçası haline getirilmelidir.

5. Karpuz

Adın kendisi kulağa çok ferahlatıcı geliyor. Karpuz lif ve tabii ki su açısından zengindir. Yüzde 92 su içerir, bu da cildin nemlenmiş, yumuşak ve esnek olduğu anlamına gelir. Bu canlandırıcı kırmızı toplar, kelimenin tam anlamıyla, cildin genel sağlığını ve dokusunu iyileştirmede önemli olan C, A, B1, B6 ve Likopen Vitaminlerini içerir. C vitamini ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. A ve B vitaminleri eşit bir cilt dokusunun korunmasına katkıda bulunur. Likopen serbest radikal temizleyici görevi görerek cildinizdeki doku hasarını önler. Serbest radikaller, bir dizi cilt problemini tetikleyen cilt iltihabını arttırmaktan sorumludur. En iyi kısım - karpuz yağsızdır ve kolesterol içermez

6. Salatalık

Teknik tanım gereği, salatalık meyvedir ve süper nemlendiricidir! Salatalığın ana kısmı sudur. Böylece vücut üzerinde serinletici bir etkiye sahiptirler ve antioksidan bakımından yüksektirler. Salatalık kabuğu, sağlıklı ve parlak bir cilt için gerekli olan C Vitamini ve K Vitamini içerir. Araştırmalar, deniz hıyarlarının cildi beyazlatmaya yardımcı olabileceğini ve ayrıca ince çizgilerin görünümünü azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca şiş gözleri ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olurlar.

7. Ananas

Ananas, cildi temiz ve sağlıklı tutmak için gerekli olan A, C, K vitaminlerini ve mineralleri içerir. Ayrıca iltihap önleyici ve yara iyileştirici özelliklere sahip olan bromelain açısından da zengindirler. Bu meyve cilt dokunuzu iyileştirebilir, güneş lekelerini azaltabilir ve akne semptomlarını azaltabilir. Ayrıca cildin iyileşme sürecini hızlandırmada ve ölü deri hücrelerini atmada etkilidir.