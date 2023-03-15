Meyra, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Hümeyra Toparlak’dır.

Hümeyra’nın müzik yeteneğini 9 yaşındayken ünlü bestekâr Avni Anıl keşfetmiş ve 10 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda 8 sene sürecek olan müzik eğitimine başlatmıştır. Lise yıllarında bazı sanatçılara vokal yaparak kariyerindeki ilk adımlarını attı.

Diskografi

Albümler

Hümeyra (Bana Gel) (1993) / Peker Müzik

Nur Topu (1996) / Prestij Müzik

Başka Bir Kadın (2005)[7] / Avrupa Müzik

4 Tenor (2009) / DMC

Aşklayalım (2011) / DMC

EP/Single Albümleri

Beni Sensiz Düşünme (Feat. Cemil Demirbakan) (2010) / DMC

Son Liman (2013) / DMC

Sen Anla (Feat. Cemil Demirbakan) (2014) / DMC

Karla Karışık (2015) / GNL Entertainment

Boş Çerçeve (2022) / DMC

Düetler

Karar Bize Ait (Burak Kut ile) – 2009 / DMC

Ağladın Ya (Cemil Demirbakan ile) – 2009 / DMC

Son Sevdiğim (Ferhat Göçer ile) – 2009 / DMC

Vincero Perdero (Mario Frangoulis ile) – 2009 / DMC

Beni Sensiz Düşünme (Cemil Demirbakan ile) – 2010 / DMC

Sen Anla (Cemil Demirbakan ile) – 2014 / GNL Entertainment

Video Klipleri

Ümitsiz Vaka (1993)

Bana Gel (1993)

Nur Topu (1996)

Yüzümü Güldüremezsin (1997)

Vallahi Olmaz (1997)

Efendim (2005)

Elveda (2006)

Sana Ne? (2006)

Her Şey Eskir (2006)

Unuttum Sanma (2007)

Karar Bize Ait feat. Burak Kut (2009)

Ağladın Ya feat. Cemil Demirbakan (2009)

Beni Sensiz Düşünme feat. Cemil Demirbakan (2010)

Aşklayalım (2011)

Kalbim Bir Pusula (2011)

Konuşma (2011)

Fotokopi (2012)

Son Liman (2013)

Sen Anla feat. Cemil Demirbakan (2014)

Karla Karışık (2015)

Boş Çerçeve (2022)

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