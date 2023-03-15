Meyra, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Hümeyra Toparlak’dır.
Hümeyra’nın müzik yeteneğini 9 yaşındayken ünlü bestekâr Avni Anıl keşfetmiş ve 10 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda 8 sene sürecek olan müzik eğitimine başlatmıştır. Lise yıllarında bazı sanatçılara vokal yaparak kariyerindeki ilk adımlarını attı.
Diskografi
Albümler
Hümeyra (Bana Gel) (1993) / Peker Müzik
Nur Topu (1996) / Prestij Müzik
Başka Bir Kadın (2005)[7] / Avrupa Müzik
4 Tenor (2009) / DMC
Aşklayalım (2011) / DMC
EP/Single Albümleri
Beni Sensiz Düşünme (Feat. Cemil Demirbakan) (2010) / DMC
Son Liman (2013) / DMC
Sen Anla (Feat. Cemil Demirbakan) (2014) / DMC
Karla Karışık (2015) / GNL Entertainment
Boş Çerçeve (2022) / DMC
Düetler
Karar Bize Ait (Burak Kut ile) – 2009 / DMC
Ağladın Ya (Cemil Demirbakan ile) – 2009 / DMC
Son Sevdiğim (Ferhat Göçer ile) – 2009 / DMC
Vincero Perdero (Mario Frangoulis ile) – 2009 / DMC
Beni Sensiz Düşünme (Cemil Demirbakan ile) – 2010 / DMC
Sen Anla (Cemil Demirbakan ile) – 2014 / GNL Entertainment
Video Klipleri
Ümitsiz Vaka (1993)
Bana Gel (1993)
Nur Topu (1996)
Yüzümü Güldüremezsin (1997)
Vallahi Olmaz (1997)
Efendim (2005)
Elveda (2006)
Sana Ne? (2006)
Her Şey Eskir (2006)
Unuttum Sanma (2007)
Karar Bize Ait feat. Burak Kut (2009)
Ağladın Ya feat. Cemil Demirbakan (2009)
Beni Sensiz Düşünme feat. Cemil Demirbakan (2010)
Aşklayalım (2011)
Kalbim Bir Pusula (2011)
Konuşma (2011)
Fotokopi (2012)
Son Liman (2013)
Sen Anla feat. Cemil Demirbakan (2014)
Karla Karışık (2015)
Boş Çerçeve (2022)