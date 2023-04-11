Vadistanbul magazin bültenine göre;Yakın zamanda futbol hayatını sonlandıran Mevlüt Erdinç, geçtiğimiz gün tek başına Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Erdinç, uzun zamandır yurt dışında olduğunu söyledi ve mağazalar arasında turlarken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü konuşan ve kısa süren sohbetin ardından her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Mevlüt Erdinç, muhabirlere teşekkür ettikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.