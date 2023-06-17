TRT 1 tarafından yayınlanacak olan bir tasavvuf dizisi, Konya'da büyük bir platformda çekilmek üzere hazırlanıyor. Dizi, TRT tarafından üstlenilen yapımcılık görevini üstleniyor. Başrollerinde Bülent İnal, Haluk Piyes, Kaan Yıldırım ve Devrim Özkan gibi tanınmış isimler yer alacak. Mevlana dizisi, Mevlana'nın hayatı ve felsefesini ele alacak. Mevlana dizisi oyuncu kadrosu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Mevlana dizisinin konusu nedir?

13.yüzyıl Anadolu'sunda yaşanan bir hikaye, Haçlı seferlerinin acı hatıralarının hala taze olduğu bir dönemde Moğol tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte halkın korku içinde olduğu bir zamanda geçmektedir. İktidarı ele geçirmek isteyenler, iç karışıklıkları ve savaşı körüklerken halkın korkularını yatıştırabilecek bir manevi lider öne çıkar. Mevlana, çağları aşan bilgelik karakteriyle, bilgeliği, sohbetleri ve eserleriyle toplumu akılla ve kalple uyandırmaya çağıracaktır. Dizi, 1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayarak Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu karmaşık dönemde Mevlana'nın içsel yolculuğunu ve Selçuklu Devleti'nin dönüşüm sürecine tanıklık etmektedir.

Mevlana dizisi oyuncuları kimler?

TRT'nin Mevlana dizisinde, Ahu Türkpençe, Kaan Yıldırım, Mehmet Ali Nuroğlu, Nilay Deniz ve Bülent İnal oyuncular yer alıyor.