Güzel oyuncu Billur Pınar Yılmaz geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Aslen Gaziantepli olan oyuncu, alışveriş merkezinde mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Gazetecilerin alışveriş esnasında fotoğraf isteğini kırmayan Yılmaz, ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncu; “Depremden hepimiz çok etkilendik, benim aile yakınlarımdan da evleri zarar görenler oldu. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremden sonrada maalesef felaketler bitmek bilmedi. Bu son olan sel felaketi de hepimizi çok üzdü. Birlik olup yaşanan kötü şeylerin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.