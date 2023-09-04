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Metro’da kırtasiye kampanyası... Okul alışverişini hem kaliteli ve güvenilir hem de avantajlı fiyatlarla yapmanın yolu, Metro’dan geçiyor! “Metro Usulü” yaklaşımıyla çocukların okulda kullandığı ürünlerin sağlığa uygunluğunu zararlı kimyasallardan ağır metallere tam 90 farklı parametrede teste 15 yıldır tabi tutan Metro Türkiye, 700’den fazla çeşit ürününü raflarına taşıyor.

Okul zilinin çalmasına sayılı günler kala yepyeni bir eğitim-öğretim dönemine hazırlanan velileri ve öğrencileri alışveriş telaşı sardı. 15 yıl önce okul malzemelerini analizlerden geçirmeye başlayarak sektöre bu konuda öncülük eden Metro Türkiye, bu yıl da tüm eğitim ihtiyaçlarını “Metro Usulü” kaliteli ve güvenilir ürünleri öğrenciler ile buluşturuyor. Çocukların sağlığını her şeyin üstünde tutan Metro Türkiye, okul alışverişinde % 100 güvenli ürünleri, her bütçeye uygun Metro Usulü fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Fosforlu kalemden pastel boyaya, defterden silgiye, lisanslı ürünlere kadar 700’ü aşkın ürünü toplam 90 farklı parametrede test ettikten sonra yalnızca test sonucu uygun olan ürünleri raflarına taşıyarak, tüm öğrencilerin okula güvenle başlamasını sağlıyor.

Kalite Testinden Geçen “Güvenilir Ürünler”

Eğitim dönemi boyunca okul ürünleri ile doğrudan temasta olan çocuklar için kırtasiye ürünlerinin hem güvenli hem de sağlıklı materyallerle üretilmiş olması ailelerin öncelikli olarak dikkat etmeleri gereken faktörlerden biri olmalıdır. Yeni eğitim-öğretim sezonu yaklaşırken tüm hazırlıklarını tamamlayan Metro Türkiye, okula dönüşü yüzlerce ürün çeşidi ile eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Ülkemizde faaliyete başladığı ilk günden bu yana “güvenilir alışverişin adresi” olarak müşterilerinin ihtiyaç duydukları ürünleri, “Metro Usulü” kriterlerinden taviz vermeden sunan Metro Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca kalite testlerinden geçmiş okul ürünlerini raflarına taşıyor.

Aro ve Sigma markalı fosforlu kalem, tahta kalemi, versatil kalem, kurşun kalem, ataş, tebeşir başta olmak üzere pastel boya, kuru boya, defter, silgi, sulu boya, lisanslı okul kalem çantaları gibi 700’ü aşkın ürünü, çocuk sağlığına uygunluğunu belirlemek için güvenlik testleri, zararlı kimyasallar ve ağır metaller başta olmak üzere tam 90 farklı parametrede teste tabi tutuyor! Bu alanda analiz çalışmalarını 15 yıl önce başlatarak sektörde bir ilke imza atan Metro Türkiye, ürünleri en ince ayrıntıların gözetildiği kalite kontrol süreçlerinden geçirirken, test raporlarının ise mutlaka güncel tarihli olmasını şart koşuyor ve sadece son 1 yıl içerisinde yapılmış testleri kabul ediyor. Bu sayede çocuklar okul ihtiyaçlarını güvenle kullanırken, veliler rahat bir nefes alıyor!

Zengin Ürün ve Fiyat Çeşitliliği

Üstelik Metro, çocukların kullandıkları eşyaların sağlıklı ve güvenli olmasını ön planda tutarken, farklı markalardan oluşan zengin ürün çeşitliliği ile velilere hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Sadece kırtasiye malzemeleri değil çantadan ayakkabıya, su matarasından tekstile her kategoride ürün, eğitim-öğretim hayatında çocuğunuza eşlik etmek için tüm Metro mağazalarında sizleri bekliyor.

Çocuklarınızın Beslenmesi için İzlenebilir, Güvenilir ve Kaliteli Ürünler!

Kaliteli, sağlıklı ve izlenebilir ‘’Metro Usulü’’ gıda çeşitleri de okula dönüş ile birlikte sağlıklı beslenme çantaları hazırlama konusunda ebeveynlerin en büyük yardımcısı oluyor. Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan izlenebilirlik sistemi sayesinde et, meyve & sebze, Metro markalı bal ve organik gıda ürünleri, Coğrafi İşaretli ürünler ve zeytinyağlarının tüm hikayesini izleyebilen anne babalar, çocuklarının beslenme çantalarını güvenilir ve izlenebilir gıdalarla doldurabiliyor. Tüketiciler ürünlerin üzerindeki QR kodları okutarak yetiştikleri bölgeden üreticisine, kalite analiz sonuçları ve gıda güvenliği seviyesini gösteren sertifikalardan besin değerlerine kadar bilmesi gereken tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Metro Türkiye aynı zamanda sağlıklı beslenme trendlerini takip eden ve çocuklarının beslenme çantalarını sağlıklı ürünlerle hazırlamak isteyen ebeveynlere yönelik ürün gruplarını da çeşitlendiriyor. Yağı, şekeri, tuzu azaltılmış ürünlerden glutensiz ürünlere, vegan ve bitki bazlı ürün çeşitlerinden 200’e yakın organik ürün seçeneğine kadar çocuğunuzun beslenme çantasını doldurabileceğiniz alternatifler Metro Türkiye raflarında yer alıyor.

Okul alışverişinde Metro Usulü ürünlerle tanışmak için Okula Dönüş 2023 Kataloğu’nu inceleyebilirsiniz.