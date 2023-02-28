Desteğin tek seferlik olmaması ve daha fazla çiftçiye ulaşılabilmesi amacıyla alımları kooperatifler üzerinden gerçekleştiren Metro Türkiye, ürünlerin toplanması için ekipman desteği de sağlıyor.

28 Şubat 2023, İstanbul – Deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için bölgedeki çalışmalarına ilk günden itibaren başlayan Metro Türkiye, üreticilere destek olmak ve dalda, tarlada kalan ürünleri tüketici ile buluşturmak için harekete geçti. Sağladığı ekipman desteği ile Hatay’ın Arsuz ilçesinde hasat zamanı gelen Arsuz Limonu ile Samandağ ilçesindeki Hatay Beyaz Balkabağından 50 tona yakın satın alarak bölge üreticisine gelir yaratıyor. Sağlanan katkının devamı için bölgeden ürün alımını sürdürecek olan Metro Türkiye, diğer taraftan Arsuz Limonu ve Hatay Beyaz Balkabağı’nın Coğrafi İşaret Tescili alması ve böylece sürdürülebilir bir yerel ekonomi ve talep oluşturabilmesi için çalışmalara başlayacak.

Metro Türkiye olarak her zaman ürünleri alıp raflara taşımanın ötesinde yerel ürünlerin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin desteklenmesini hedeflediklerini belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, bu amaçla deprem bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Hatay’da hasat zamanı gelen limon ve bal kabağı için satın alma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Alkaç, “Bölgeye gönderdiğimiz tırlarla Arsuz’daki ve Samandağ’daki üreticilerden 50 tona yakın ürün alımı yapmış olacağız. Bölgeden aldığımız ürünleri Natural Arsuz Limonu ve Hatay Beyaz Balkabağı etiketleriyle müşterilerimizle raflarımızda buluşturuyoruz.” dedi. Alım yapmanın ötesinde sağladıkları toplama merdiveni, eldiven, makas, kasa, büyük kafes gibi malzemelerle depremde ekipmanlarını kaybeden üreticilere de destek verdiklerini belirten Alkaç, “Yöre halkının toplama çalışmalarına katılması, onlar için de bir gelir yaratılmasına vesile oldu. Amacımız devam etmeyi planladığımız çalışmaları da sürdürülebilir hale getirecek adımlar atmak.” dedi.

Üreticilerin kooperatifleşmenin de önemine değinen Alkaç, “Karşı karşıya kaldığımız bu durum, bize kooperatifleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. Önümüzde yaralarımızı el birliğiyle saracağımız, uzun bir toparlanma süreci var. Bu nedenle sağlanan tüm bu desteklerin sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor. Bu noktada da kooperatiflerin rolü büyük. Metro Türkiye olarak yerelleşme odaklı çalışmalarımızı yıllardır kooperatiflerimizle birlikte yürüyoruz. Bu süreçte vereceğimiz desteklerde de çiftçilerimize daha kolay ulaşmak ve ürünlerin toplanması konusunda daha sağlıklı bir organizasyon yürütmek adına çalışmalarımıza yine kooperatiflerimizle birlikte devam edeceğiz.” diye konuştu.

Coğrafi İşaret Tescil Başvuru Çalışmalarına Başlanacak

Çiftçinin emeğini korurken, yerel ürünlerin devamlılığı sağlamanın da büyük önem taşıdığını dile getiren Deniz Alkaç, “Çiftçilerimize vereceğimiz destek, elbette tek seferlik bir alımla sınırlı kalmayacak. Gerçekleştireceğimiz yeni alımlarla hem üreticilerimize hem de ürünlerimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Ancak asıl değerli olan, hem bölge halkının ekonomisine katkı sağlayan hem de yerel ürün üretiminde devamlılığa imkân veren sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak. Metro Türkiye olarak 2012 yılında başladığımız, bugün 10 yılını geride bıraktığımız Coğrafi İşaretli Ürünler projesi kapsamında alımını gerçekleştirdiğimiz her iki ürünün de Coğrafi İşaret Tescili alması için başvuru çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü biz, özgün doğa koşullarında yetiştirilen Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerin korunmasının, ulusal ve küresel çapta tanıtılmasının, yerel üreticiye ve ülke ekonomisine katma değer sağladığına inanıyoruz. Metro Türkiye olarak bölgedeki kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına Coğrafi İşaretli ürünler konusunda öncülük yapmaya, yol göstermeye devam edeceğiz. Arsuz Limonu ve Hatay Beyaz Balkabağı adıyla tescil edilmesini hedeflediğimiz bu ürünlerimizin Coğrafi İşaret Tescili alması bu ürünlerin hem korunarak geleceğe taşınmalarını sağlayacak hem de çiftçilerimize daha verimli ve sürdürülebilir bir gelir yaratacak.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi