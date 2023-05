Metro: Last Light, 4A Games tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmüş birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunu. Oyun, Dmitry Glukhovsky'nin Metro 2033 romanından esinlenmiş post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Oyunun en belirgin özelliği, atmosferik ve karanlık tonları, kapsamlı hikayesi ve özelleştirilebilir silahları.

Steam üzerinde yapılan bu kampanya, 4A Games'in oyuncularına sunduğu bir teşekkür jesti olarak görülebilir. Bu tür ücretsiz oyun sunumları genellikle bir oyunun yeni bir sürümünün veya devam oyununun yaklaştığı zamanlarda yapılıyor. Yani bu kampanya, Metro serisinde yeni bir oyunun yolda olduğunun bir işareti olabilir.

Oyunu henüz oynamayanlar için bu fırsat, post-apokaliptik bir dünyada geçen heyecanlı bir maceraya atılmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Metro: Last Light, özellikle karanlık ve kasvetli atmosferi, yoğun hikayesi ve oynanabilirliği ile biliniyor. Bu oyun, birinci şahıs nişancı oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi başaran, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

10'uncu yılda oyuncuları sürprizle karşılayan Metro: Last Light, Steam platformunda kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor. Complete Edition sürümü ile oyun severlere tüm DLC paketlerini de sunan oyun, 18 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'a kadar sürecek olan bu kampanya ile kalıcı olarak oyuncuların kütüphanesine ekleniyor. Bu haberimizde Metro: Last Light'ın ücretsiz sürümünün ayrıntılarına, Redux versiyonunun ne olduğuna ve serinin genel özelliklerine dair bilgileri bulabilirsiniz. İşte, Metro: Last Light'ın 10'uncu yıl sürprizi hakkında merak edilenler...

Oyunun 10'uncu Yıl Kutlaması

Geliştirici 4A Games, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Metro: Last Light'ın 2023 itibariyle 10'uncu yılını kutlamak için oyunu Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oyun severlere sunuyor.

Ücretsiz Sunulan Sürüm

18 Mayıs tarihinde başlayan bu kampanya, 25 Mayıs tarihine kadar sürecek. Oyun severler bu tarihler arasında oyunu kütüphanelerine eklerlerse, oyun kalıcı olarak onların olacak. Ücretsiz olarak sunulan sürüm, Complete Edition. Bu sürüm standart sürüme kıyasla tüm DLC paketleri dahil.

Redux Versiyonu

Ancak bu kampanyada sunulan oyun, 4A Games'in ilerleyen dönemde satışa sunduğu Redux versiyonu değil. Redux versiyonu, hem Metro: 2033'ü hem de Metro: Last Light'ı içeren bir koleksiyon olup, 4A Engine'in son sürümünden faydalanarak grafik iyileştirmeleri de içeriyor.

Metro Serisi Hakkında

Metro serisi, 2013 yılında gerçekleşen nükleer savaşın 20 yıl sonrasında Rusya'da hayatta kalmaya çalışan insanları konu alıyor. Serinin her iki oyununda da Moskova'nın metrolarında bulunuyor ve hem insanlardan, hem de mutantlardan oluşan düşmanlarla çatışıyorsunuz.

Önceki Ücretsiz Sunumlar

Metro: Last Light, ilk kez ücretsiz olarak sunulmuyor. Geçtiğimiz dönemde Epic Games Store, tüm kullanıcılarına Metro: Last Light Redux'u ücretsiz olarak sunmuştu. Şimdi ise 4A Games, oyunun 10'uncu yılını anmak için orijinal oyunun Complete Edition sürümünü Steam'de ücretsiz olarak veriyor.

Death Stranding Epic Games'de Ücretsiz

Metro: Last Light'ın yanı sıra, Death Stranding de Epic Games Store'da 25 Mayıs tarihine kadar ücretsiz oldu. Oyunun normal sürümü yerine Director's Cut sürümünü almak isteyen oyuncular, kampanya kapsamında oyunun Director's Cut sürümünü yüzde 50 indirimle 49,50 lira karşılığında satın alabilecekler. Bu oyun da geçtiğimiz yıl bir haftalığına Epic Games'de ücretsiz satışa sunulmuştu.

