Birleştirici gücü her zamankinden daha özel olan bu Ramazan’da Metro Türkiye erzak paketi çeşitlerini deprem bölgelerine uygun olabilecek şekilde raflarına getirdi. ‘’Bu Ramazan, bereketi paylaşmanın tam zamanı’’ diyen Metro Türkiye, raflarındaki kolilerin içeriğini deprem bölgelerini de düşünerek oluşturdu. Yağ, un, salça, tuz, şeker, çay, pirinç ve şarküteri gibi temel gıda ürünlerinden oluşan 4 farklı çeşitte erzak paketini tüm Metro Türkiye mağazalarında uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Aynı zamanda Metro Türkiye, kurumların kendi ihtiyaçlarına uygun olarak erzak kolilerini özelleştirmesine de olanak sağlıyor.

Her zamankinden daha özel olan bu Razaman’da paylaşmak daha da anlamlı bir hale geliyor. Ramazan’ın birleştirici gücü ve dayanışma için Metro Türkiye, bu yıl erzak paketlerini en temel gıda ürünleri ile oluşturdu. “Bu Ramazan, bereketini paylaşmanın tam zamanı!” diyen Metro Türkiye; yağ, un, salça, tuz, şeker, çay, pirinç ve şarküteri ürünlerinden oluşan 4 farklı erzak paketi çeşidini özel fiyatları ile tüm mağazalarında sunmaya başladı.

Bu yıl ‘’Yardım Paketlerine’’ dönüşen erzaklar deprem bölgelerine ulaştırılıyor!

Her yıl olduğu gibi Ramazan erzak paketlerini önceden hazırlayan Metro Türkiye, yaşanan depremler sonrası erzak paketlerinin içeriğini bölgeye ulaştırılabilecek yardım kolilerine dönüştürdü. Temel gıda ürünlerinden oluşturduğu erzak paketlerinin içeriğini deprem bölgelerini de düşünerek oluşturan Metro Türkiye, bu paketlerin bölgelere ulaşması için de yardımcı oluyor. Toplu alımlarda deprem bölgelerine direkt sevkiyat yapan Metro Türkiye, erzak paketlerini AFAD tarafından belirlenen bölgelere ulaştırarak bu Ramazan dayanışmanın ve paylaşmanın gücüne ortak oluyor. Kurumlar aynı zamanda kendi ihtiyaçlarına uygun olarak erzak kolilerinin içeriklerini özelleştirebiliyor.

Analizlerden Geçmiş Kaliteli ve Güvenilir Ürünler

Müşterilerine birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünleri kaynağından rafa en güvenli şekilde ulaştırmayı en temel görev olarak gören Metro Türkiye, değer zinciri boyunca gıda ve ürün güvenliğini korumak amacıyla düzenli analizler gerçekleştiriyor. Sunduğu tüm ürünlerde olduğu gibi erzak paketlerinde yer alan ürün çeşitlerinde de gıda güvenliğini ve kaliteyi ön planda tutan Metro Türkiye, bereketi paylaşmanızı güvenilir bir hale getiriyor.

Siz de “Bu Ramazan, bereketini paylaşmanın tam zamanı!” diyorsanız, dört farklı seçenekle sunulan Ramazan paketlerine dilediğiniz her Metro Türkiye mağazasından ulaşabilirsiniz.

Metro Türkiye Ramazan Erzak Paketleri

Ramazan Erzak Paketi 1

13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 litre Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Doğuş Toz Şeker, 500 gr Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 gr Cem Sele Zeytin, 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1kg Aro Nohut, 1 kg Aro Pilavlık Bulgur, 750 gr Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Doğuş Siyah Çay, 830 gr Tukaş Domates Salçası, 1kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 299,90 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 2

21 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 lt Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1kg Doğuş Toz Şeker (2 adet), 500 gr Mutlu Kalem Makarna, 500 gr Mutlu Burgu Makarna, 500 gr Mutlu Arpa Şehriye, 500 gr Mutlu Tel Şehriye, 400 gr Onur Sele Siyah Zeytin, 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Tat Pilavlık Bulgur, 750 gr Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Doğuş Siyah Çay, 830 gr Tukaş Domates Salçası, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 gr Mutlu İrmik, 750 gr Doğuş Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba – Ezogelin, 380 gr Koska Çilek Reçeli ürünlerinden oluşuyor.

Fiyat: 529,90 TL (KDV dahil)

Ramazan Erzak Paketi 3

23 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 lt Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Doğuş Toz Şeker (2 adet), 500 gr Arbella Kalem Makarna, 500 gr Arbella Burgu Makarna, 500 gr Arbella Arpa Şehriye, 500 gr Arbella Tel Şehriye, 400 gr Marmarabirlik Sele Siyah Zeytin, 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Tat Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur Gri Tuz, 500 gr Doğuş Siyah Çay, 830 gr Tukaş Domates Salçası, 2 kg Tukaş Domates Salçası, 2 kg Tat Osmancık Pirinç, 500 gr Arbella İrmik, 750 gr Doğuş Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba – Ezogelin, 380 gr Koska Çilek Reçeli, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 50 gr Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi