İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oluyor. Megakentte yaşayan milyonlarca kişi, Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere 10 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

10 ilde kuvvetli olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde su taşkınlarına neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı için saat verdi. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağmur yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken; Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da yağışların etkisini artıracağı saati açıkladı.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları yağışların etkisiyle 4-5 derece civarında düşecek.

Cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ani rüzgarlar bekleniyor.

İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var.