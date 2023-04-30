Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Öte yandan yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.AA