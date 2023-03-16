Mete Yarar, katıldığı tv programında, oldukça ilginç açıklamalar yaptı. Eski emekli subay, güvenlik danışmanı olan Yarar, bugüne kadar eleştiri yapanlara yönelik, "HÜDA PAR'a sorduğunuz soruları HDP'ye sorabilir miydiniz? Mesela, HDP'ye PKK terör örgütü müdür diye sorsanız evet cevabını alır mıydınız? dedi.

Mete Yarar:



“Hüda-Parʼa sorduğunuz soruları HDPʼye sorabilir miydiniz? Mesela HDPʼye PKK terör örgütü müdür diye sorsanız evet cevabını alır mıydınız?” pic.twitter.com/InsuZptKts — TRHaber (@trhaber_com) March 16, 2023

Barikatlar döneminde ordaydım diyen Yarar, " görev yaptığım dönemde de oradaydım, Hizbullah'ın olduğu dönemde de ordaydım. Sonuçta ben de PKK ile mücadele etmek için yıllarımı verdim. Ama şunu söyleyeyim size, Türkiye'de PKK terör örgütünün Türk siyasetine mesaj verdiği bir döneme şahit olmadım ben" dedi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi