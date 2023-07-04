Meta'nın Twitter Rakibi Uygulaması 'Threads' Nedir, Üyelik Paralı mı? Threads Ne Zaman Çıkıyor? Sosyal medyanın son dönemde tartışılan aktörü Twitter, artık eski tekel konumunda olmayacak. Çünkü Twitter'ın rakibi olarak geliştirilen ve merakla beklenen mikroblog platformu 'Threads' uygulaması için çıkış tarihi nihayet açıklandı. Meta'nın Twitter Rakibi Uygulaması 'Threads' Nedir, Üyelik Paralı mı? Threads Ne Zaman Çıkıyor? detayları haberimizde...

Threads Nedir

Bir süredir Meta'nın, Twitter'a rakip olacak bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak, detayları tam olarak açıklanmayan bu platform, yakın zamanda tüm detaylarıyla kullanıcılara sunulacak.

Meta'nın amacı, bu yeni platform Threads ile kullanıcıların kolayca kaydolmalarını sağlamak. Kullanıcıların uygulama içinden giriş yapabilmesi planlanırken, Instagram üzerinden giriş yapan kullanıcılarla hızla kullanıcı kazanmayı umuyor. Kullanıcılar Instagram üzerinden Threads'a giriş yaptıklarında, bilgileri otomatik olarak doldurulacak ve bu sayede yeni bir profil oluşturma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Meta, bu özellikler sayesinde platformun sunulmasından birkaç ay içinde on milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. Ancak, Threads'in piyasaya sürülmesinin ardından Twitter için nasıl bir durum oluşacağı ise merak konusu.

Threads ile ilgili ilk söylentiler çıktıktan sonra, ünlü girişimci Elon Musk, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için meydan okudu. Dövüş sporlarına ilgi duyan Zuckerberg, teklifi kabul etti ve Musk'tan konum bilgisi istedi.

Threads üyelik paralı mı

Kısa süre önce App Store ve Google Play Store'da listelenmeye başlanan Threads uygulamasının çıkış tarihi, sonunda kullanıcılarıyla buluşacak. Threads üyelik için ücret almayacak. Threads ücretsiz olacak.

Threads Ne Zaman Çıkıyor?

Sosyal medyanın son dönemde tartışılan aktörü Twitter, artık eski tekel konumunda olmayacak. Çünkü Twitter'ın rakibi olarak geliştirilen ve merakla beklenen mikroblog platformu 'Threads' uygulaması için çıkış tarihi nihayet açıklandı.

Kısa süre önce App Store ve Google Play Store'da listelenmeye başlanan Threads uygulamasının çıkış tarihi, sonunda kullanıcılarıyla buluşacak. Uzun zamandır gündemde olan ve Twitter'a ciddi bir alternatif olarak görülen Threads, 6 Temmuz'da resmi olarak kullanıcılara açılacak.

Meta, bu özellikler sayesinde platformun sunulmasından birkaç ay içinde on milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. Ancak, Threads'in piyasaya sürülmesinin ardından Twitter için nasıl bir durum oluşacağı ise merak konusu.