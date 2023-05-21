Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, geçen yıl metaverse'i domine etmek için ne gerekiyorsa harcamaya hazırdı. Ancak bu hareketi, servetinin en yüksek seviyesinden 100 milyar doların üzerinde düşmesine neden oldu. Zuckerberg, maliyetleri düşürmek ve şirketinin verimliliğini artırmak için yoğun çaba harcadı. Bu çabaları meyvesini verdi ve Zuckerberg'in serveti, büyük ölçüde Meta hisselerinden oluşan, bu yıl yaklaşık 44 milyar dolar arttı. Ayrıca, Meta önümüzdeki ay Twitter'a rakip bir uygulama başlatmayı planladığına dair haberlerle gündeme geldi. Bu, şirketin servetinde ve hisselerindeki büyümeyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Yenigün Haber Merkezi