Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamayla METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER’ın yapım aşamasında olduğunu ve PlayStation©5, Xbox Series X|S ve Steam© platformlarında yayınlanacağını duyurdu. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER, 2004 yılında PlayStation©2’de yayınlanan Metal Gear Solid 3: Snake Eater’a sadık kalarak geliştirilen bir remake niteliğinde. Yeni nesil oyuncular ve oyunun sadık hayranları, nam-ı değer Big Boss'un köken hikayesini deneyimleyecek ve Operasyon Snake Eater bünyesinde bir efsaneye dönüşmesine tanık olacak. Remake’te orijinal oyunun seslendirme sanatçıları yer alırken, zorlu çevre koşullarında savaşarak hayatta kalma mücadelesi, zengin bir hikâye, benzersiz grafikler ve etkileyici seslerle harmanlanıyor.

Etkinliğin ardından yeniden yapıma ilişkin çeşitli detaylar da öğrenildi. Buna göre yeniden yapımda ilk oyunun sesleri yer alacak, yani Snake’i tekrar David Hayter’ın sesinden dinleyeceğiz. Konami ayrıca “eşi benzeri görülmemiş grafikler ve sürükleyici ses” sözü verdi.

Yeniden yapımın haricinde Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 de resmen duyuruldu

Metal Gear Solid Δ dışında, Konami ayrıca Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ismini verdiği yeni koleksiyonunu duyurdu. Bu paketin içinde orijinal Metal Gear Solid’in dışında 2011 yılında PlayStation 3 için yayınlanan HD Collection’dan Metal Gear Solid 2 ve 3 yer alacak. Oyunun 2023 sonbaharında yayınlanması beklenirken, platformlar yakında duyurulacak.

Metal Gear Solid Δ ve Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 oyunları, seriyi uzun bir aranın ardından tekrar modern konsollara taşıyacak. Snake Eater ilk olarak 2004 yılında PlayStation 2 için yayınlanmıştı ve akabinde PlayStation 3 platformunda HD sürümüyle yeniden çıkmıştı. Ancak Kojima’nın Konami ile yollarını ayırmasının ardından Metal Gear Solid serisine uzun bir ara verilmişti. Son olarak 2018 yılında çıkan Metal Gear Solid Survive, orta halli yorumlar almıştı.

Snake Eater oyununda kod adı Naked Snake olan bir ajanı takip ediyoruz. Naked Snake’in öncelikli amacı ise Soğuk savaş’ın ortasında Sovyetler Birliği’nden ABD’ye iltica eden ve KGB tarafından tekrar Sovyet topraklarına geri getirilen bir mühendisi kaçırmak. Hikâyesi, mekanikleri, pek çoğu bugünlerde bile ünlü olan eşsiz boss savaşları sebebiyle oyun, büyük övgü toplamıştı. Yeniden yapımın geliştirildiği bir süredir konuşuluyordu ve hatta Bluepoint ile Virtuous stüdyolarının çalışmalara öncülük ettiği söyleniyordu, ancak resmi kanaldan ilk açıklama bugün yapıldı.

Kojima uzun süredir kendi projeleriyle ilgileniyor ve orijinal Metal Gear Solid’i hayata geçiren illustratör Yoji Shinkawa da onunla birlikte çalışıyor. İlk oyunu geliştiren ekipten kaçının yeniden yapımda çalıştığı bilinmiyor, ancak ekip basın bildirisinde bir açıklama yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi