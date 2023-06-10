Kasım 2021'de 11 bin kişiyi işten çıkaran Meta, Mart 2023'te ise 10 bin daha çalışanı işten çıkardı. Bu sürekli işten çıkarma dalgalarının ardından, Meta çalışanlarından Zuckerberg'e ve şirket yönetimine yönelik güvenin azaldığı görülüyor.

The Washington Post'un yayımladığı rapora göre, Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen bir anket sonucunda Meta çalışanlarının %74'ü Zuckerberg ve şirket yönetimine güvenmiyor. Ekim 2022'deki bir ankete göre bu oran 5 puan arttı. Aynı rapora göre, çalışanların sadece %43'ü kendilerini şirkette değerli hissediyor.

Zuckerberg'in "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı dönem, yoğun işten çıkarmaları, harcama kesintilerini ve strateji değişikliklerini beraberinde getirdi. Bu durum, çalışanların moralini düşürdü ve şirket içerisinde bir belirsizlik ortamı oluşturdu. Boswell Group'un kurumsal danışmanı ve yönetici müdürü Kerry Sulkowicz, Meta çalışanlarının sürekli olarak "Sıradaki ben miyim?" şeklinde sorular sorduğunu belirtiyor.

Mart ayındaki işten çıkarmaların ardından bir Meta çalışanı, "Yoğun bir şekilde çalışan birçok yüksek performanslı kişinin moralini ve liderliğe olan güvenini paramparça ettiniz. Neden Meta'da kalayım?" ifadelerini kullanarak şirket yönetimini eleştirdi.

Buna ek olarak, Meta'nın Metaverse hedefinden vazgeçip yapay zeka üzerine odaklanması, birçok çalışana harcadıkları emeğin boşa gittiğini hissettirdi. Bu durum, Zuckerberg'in liderlik yeteneklerini sorgulatıyor ve Meta'nın geleceği hakkında birçok soru işareti bırakıyor.