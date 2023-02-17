Yetkili mercilerden edinilen en güncel listelere göre hazırlanan çadır, konteyner, gıda, kıyafet, hijyen ürünleri, enerji ve ısıtma üniteleri ve tek kullanımlık mutfak ürünleri gibi acil ihtiyaç malzemeleri bölgedeki vatandaşlara ulaştırıldı.

MESS, sadece yardım göndermekle kalmayıp, farkındalık videoları ile de önemli bilgileri kamuoyuyla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor. Yayınlanan ilk videoda yardım malzemelerinin doğru şekilde sınıflandırılarak paketlenmesinin önemine değiniliyor. İkinci videoda, afet destek merkezlerinde gönüllü olarak yer alan vatandaşlarımızın çalışırken ihtiyaç duyacağı önemli bilgiler aktarılıyor. Üçüncü video ise uzman psikologların desteğiyle hazırlandı. Videoda, afet bölgesinde uygulanacak psikolojik ilk yardımda dikkat edilmesi gereken kritik noktalar paylaşılıyor.

Bununla beraber MESS, üyelerinin dışarıdan tedarik etmekte zorlandığı ihtiyaç malzemelerini kendi ağında bulunan iş ortakları üzerinden koordine ediyor ve bölgelere ulaşmasını sağlıyor. Bugüne kadar, akut ihtiyaç olan ayni malzemelerin gönderiminden, direkt nakdi bağışlara kadar milyar TL’leri bulan yardım bölgeye ulaştırıldı. Yüzlerce tırla, kıyafet kolisi (dış ve iç giyim, ayakkabı vb.), gıda kolisi (konserve yiyecekler, çocuk maması, ekmek, tahıl ürünleri, su vb.), barınma ekipmanı (battaniye, ısıtma teçhizatı, çadır, jeneratör, tüp vb.) ihtiyaç sahiplerine gönderildi. MESS üyesi şirketlerden 620 kişilik arama kurtarma ekibi de büyük özveri ile afet bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve önümüzdeki dönemde alınması gereken aksiyonları belirlemek amacıyla afet bölgesine gitti. Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, İslahiye, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta, AFAD Koordinasyon Merkezleri’nde ve deprem bölgesinde çeşitli görüşmeler yaptı. Akkol, “MESS olarak, yetkili kurumlar ve bölgede faaliyet yürüten STK’larla yakın irtibat halindeyiz. Bölgenin ihtiyaçlarını dinamik bir şekilde takip ediyoruz. Her geçen gün ortaya çıkan ihtiyaçlar için çözüm sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 260 üyemizle birlikte, kısa vadede bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tüm tedbirleri ve aksiyonları aldık, almaya da devam edeceğiz. Üyelerimizin ilk günden bu yana tüm imkanlarını ortaya koyarak yaptığı bağışların toplamı ise milyar TL seviyesini geçmiş durumda. MESS olarak, önümüzde uzun vadeli ele alınması gereken kapsamlı bir dönüşüm süreci olduğunu biliyoruz. Nasıl ki kısa vadede gıdadan suya, ısıtıcıdan çadıra akut ihtiyaç olan yüzlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdiysek, orta ve uzun vadede de, alacağımız inisiyatiflerle eğitimden sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar gerekli tüm alanlarda devletimizin desteğiyle elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, devletimizin liderliğinde, STK’lar, teknoloji devleri, üniversiteler ve birçok paydaşımızla birlikte, teknoloji ve veri odaklı orta ve uzun vadeli ülkemize fayda sağlayacak çalışmaları başlattık. Üyelerimizle birlikte ülkemizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

MESS, afet durumlarında maddi ve manevi kayıpların en aza indirilmesi hedefiyle başlattığı uzun vadeli çalışmaları kapsamında; teknoloji desteği ile binaların deprem riskini tespit eden, arama kurtarma ve afet sonrası sağlık hizmetlerinde ileri teknolojilerin kullanımını önceliklendiren projelere imza atacak. Sağlık, eğitim ve diğer sosyal alanlarda çalışmalar yapacak. MESS, tüm bu çalışmalarıyla üyeleriyle birlikte, kısa vadede olduğu gibi, orta ve uzun vadede de ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol üstlenmeye gayret edecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi