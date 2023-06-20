Meslek liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler, hangi bölümlerin para kazandırdığını, hangi bölümlerin iş alanının daha geniş olduğunu merak ediyor. Peki, meslek lisesinde en çok para kazandıran meslekler nelerdir? İşte en çok para kazandıran meslek lisesi bölümleri...
1) Bilişim Teknolojileri
Bilişim Teknolojileri bölümünde; bilişim teknolojilerinin temelleri, bilgisayarlı tasarım uygulamaları, robotik ve kodlama, web tabanlı yygulama geliştirme gibi meslek dersleri vardır.
2)Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünde; elektrik-elektronik teknik resmi, elektrik-elektronik esasları, elektrik-elektronik ölçme, dijital elektronik, endüstriyel elektrik sistemleri gibi dersler bulunmaktadır.
3)Acil Tıp Teknisyenliği
Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde; anatomi ve fizyoloji, enfeksiyon hastalıkları, sağlık bilgisi ve trafik kültürü, ilk yardım, hastanın kişisel bakımı, temel ilaç bilgisi gibi dersler bulunmaktadır.
4) Ortopedik Protez ve Ortez
Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde; temel anatomi ve fizyoloji, desen ve modelaj, proteze giriş, orteze giriş, ilk yardım, protez analizi ve değerlendirmesi gibi dersler bulunmaktadır.
5)Uçak Bakım Alanı
Uçak Bakım Alanı bölümünde gaz türbinli motorlar, uçuş aerodinamiği, uçak bakım uygulamaları, mekanik sistem uygulamaları, itme kuvveti, pervane gibi dersler bulunmaktadır.
Meslek Liselerinde Hangi Bölümler Var?
Anadolu Meslek Lisesi Bölümleri
-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi
-Bilgisayar
-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
-El Sanatları ve Teknolojisi
-Fotoğrafçılık
-İç Mekan Tasarımı
-Resim
Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri
Alt Yapı
Kalıp
Ayakkabıcılık
Kimya
Bilgisayar (Yazılım)
Bilgisayar (Donanım)
Konfeksiyon
Baskı (Tipo-Ofset)
Kontrol Ve Enstümantasyon Teknolojileri
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)
Kuyumculuk
Boya-Apre
Kütüphanecilik
Boya Teknolojisi
Lastik Teknolojisi
Cilt Ve Serigrafi
Makine
Çay Teknolojisi
Makine Ressamlığı
Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama)
Çinicilik Ve Seramik (Şekillendirme)
Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)
Dekoratif Sanatlar
Metal İşleri
Deri Konfeksiyon
Mikroteknik
Deri Teknolojisi
Mobilya Ve Dekorasyon
Dizgi
Model
Dokuma
Motor
Döküm
Örme Teknolojisi
Döşemecilik
Plastik İşleme
Elektrik
Proses
Elektronik
Reprodüksiyon Ve Klişe
Elektro Mekanik Taşıyıcılar
Restorasyon
Endüstriyel Elektronik
Sanayi Boyaları Uygulama Teknolojileri
Gıda Teknolojisi
Soğutma Ve İklimlendirme
Grafik
Su Ürünleri
Harita Ve Kadastro
Telekomünikasyon
Hidrolik Pnomatik Teknolojisi
Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)
Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)
İplik
Tesviye
Tıp Elektroniği
Yapı Ressamlığı
Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri
-Acil Tıp Teknisyenliği
-Anestezi Teknisyenliği
-Diş Protez Teknisyenliği
-Hemşire Yardımcılığı
-Laboratuvar Teknisyenliği
-Radyoloji Teknisyenliği
-Çevre Sağlığı Teknisyenliği
-Ortopedi Teknisyenliği
-Tıbbi Sekreterlik
Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri
-Muhasebe
-Bankacılık
-Büro Hizmetleri
-Dış Ticaret
-Borsa Hizmetleri
-Sigortacılık
-Emlak Komisyonculuğu
-Büro yönetimi ve Sekreterlik
-Adalet