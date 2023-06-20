Meslek liselerinde eğitim almak isteyen öğrenciler, hangi bölümlerin para kazandırdığını, hangi bölümlerin iş alanının daha geniş olduğunu merak ediyor. Peki, meslek lisesinde en çok para kazandıran meslekler nelerdir? İşte en çok para kazandıran meslek lisesi bölümleri...

1) Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri bölümünde; bilişim teknolojilerinin temelleri, bilgisayarlı tasarım uygulamaları, robotik ve kodlama, web tabanlı yygulama geliştirme gibi meslek dersleri vardır.

2)Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünde; elektrik-elektronik teknik resmi, elektrik-elektronik esasları, elektrik-elektronik ölçme, dijital elektronik, endüstriyel elektrik sistemleri gibi dersler bulunmaktadır.

3)Acil Tıp Teknisyenliği

Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde; anatomi ve fizyoloji, enfeksiyon hastalıkları, sağlık bilgisi ve trafik kültürü, ilk yardım, hastanın kişisel bakımı, temel ilaç bilgisi gibi dersler bulunmaktadır.

4) Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde; temel anatomi ve fizyoloji, desen ve modelaj, proteze giriş, orteze giriş, ilk yardım, protez analizi ve değerlendirmesi gibi dersler bulunmaktadır.

5)Uçak Bakım Alanı

Uçak Bakım Alanı bölümünde gaz türbinli motorlar, uçuş aerodinamiği, uçak bakım uygulamaları, mekanik sistem uygulamaları, itme kuvveti, pervane gibi dersler bulunmaktadır.

Meslek Liselerinde Hangi Bölümler Var?

Anadolu Meslek Lisesi Bölümleri

-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi

-Bilgisayar

-Büro Yönetimi ve Sekreterlik

-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

-El Sanatları ve Teknolojisi

-Fotoğrafçılık

-İç Mekan Tasarımı

-Resim

Endüstri Meslek Lisesi Bölümleri

Alt Yapı

Kalıp

Ayakkabıcılık

Kimya

Bilgisayar (Yazılım)

Bilgisayar (Donanım)

Konfeksiyon

Baskı (Tipo-Ofset)

Kontrol Ve Enstümantasyon Teknolojileri

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)

Kuyumculuk

Boya-Apre

Kütüphanecilik

Boya Teknolojisi

Lastik Teknolojisi

Cilt Ve Serigrafi

Makine

Çay Teknolojisi

Makine Ressamlığı

Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama)

Çinicilik Ve Seramik (Şekillendirme)

Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)

Dekoratif Sanatlar

Metal İşleri

Deri Konfeksiyon

Mikroteknik

Deri Teknolojisi

Mobilya Ve Dekorasyon

Dizgi

Model

Dokuma

Motor

Döküm

Örme Teknolojisi

Döşemecilik

Plastik İşleme

Elektrik

Proses

Elektronik

Reprodüksiyon Ve Klişe

Elektro Mekanik Taşıyıcılar

Restorasyon

Endüstriyel Elektronik

Sanayi Boyaları Uygulama Teknolojileri

Gıda Teknolojisi

Soğutma Ve İklimlendirme

Grafik

Su Ürünleri

Harita Ve Kadastro

Telekomünikasyon

Hidrolik Pnomatik Teknolojisi

Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)

Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)

İplik

Tesviye

Tıp Elektroniği

Yapı Ressamlığı

Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri

-Acil Tıp Teknisyenliği

-Anestezi Teknisyenliği

-Diş Protez Teknisyenliği

-Hemşire Yardımcılığı

-Laboratuvar Teknisyenliği

-Radyoloji Teknisyenliği

-Çevre Sağlığı Teknisyenliği

-Ortopedi Teknisyenliği

-Tıbbi Sekreterlik

Ticaret Meslek Lisesi Bölümleri

-Muhasebe

-Bankacılık

-Büro Hizmetleri

-Dış Ticaret

-Borsa Hizmetleri

-Sigortacılık

-Emlak Komisyonculuğu

-Büro yönetimi ve Sekreterlik

-Adalet