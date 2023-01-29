Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Müdürlük koordinasyonunda bir araya gelen Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle ailelerin evinde bakım ve tadilat işleri yaparak el becerilerini geliştiriyor.

Yanlarına ekipmanlarını alan öğrenciler evlere giderek elektrik, metal, mobilya ve makine gibi işlerini yapıyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştüren öğrenciler, aileleri de sevindiriyor.