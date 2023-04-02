Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hazırladığı projeye destek verdi.

Proje ile okulda kurulan tesiste yatak üretimi için makine kurulumu gerçekleştirilirken, bazı firmalar da yatağın yayı, kumaşı ve süngeri için destek sağladı.

Yaklaşık 2 milyon 600 bin lira maliyetli projenin 1 milyon 802 bin 396 lirası ORAN, geri kalan bölümü ise Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce karşılandı.

Öğrencilerin proje kapsamında aralık ayında üretimine başladığı yataklar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen illerdeki depremzedelere gönderilmeye başlandı. (AA)