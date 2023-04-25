Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskınların ardından İsrail polisi bu kez bir Türk vatandaşını hedef aldı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Gruplar halinde Fanatik Yahudileri Aksa’ya alan İsrail polisi, Kur’an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşının çantasını aldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre polis olaya ilişkin açıklamada bulunmadı.

KUR’AN-I KERİM OKUYAN TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı. Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

GENÇ KADIN SERBEST BIRAKILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan vatandaşın Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu girişimleri ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile Kudüs Başkonsolosluğu'nun vatandaşın durumu ile yakından ilgilendiği ifade edildi. (AA)