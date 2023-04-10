Cumhuriyet Meydanı’nın dolduran coşkulu kalabalığa konuşan İmamoğlu, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak, milletçe oluşumumuzun zenginliğini biliyoruz. Bugün ortaya gelen Millet İttifakı da zenginliğin ittifakı. Millet İttifakı'nın gücünü en iyi bilenlerden birisi benim. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte neler başarabileceğini ben biliyorum. Nereden biliyorum? İstanbul'daki başarımızdan. Bir arada, yan yana olduğumuzda neleri başarabileceğimizi biliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Merzifon’da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Millet İttifakı’nın Amasya milletvekili adayları ve Altılı Masa’nın Amasya İl Başkanlarının eşlik ettiği İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Halk Buluşması”nda konuştu. Zamanın çok hızlı aktığını belirten İmamoğlu, “Az zamanda çok büyük işler başarmak zorundayız. Memleketimiz için başarmak zorundayız. Milletimiz için başarmak zorundayız. Sadece milletin ittifakına oy verenler için değil, 86 milyon insanımız için başaracağız. Türkiye'de siyasete ahlak gelsin, dinamizm gelsin; siyasette bencillik gitsin, kibir bitsin. Siyasete, liyakat gelsin. Siyasete, çok çalışmak kültürü gelsin. Partizanlık, devletimizin bütün kurumlarından uzaklaşsın. Partizanlıkla insanlara öncelik değil, memleketimizin her bireyine eşitlik gelsin, diye yola çıktık. Ben, ülkemizin her tarafını gayretle gezeceğim ve şunu söyleyeceğim: Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını, hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş, sevgili 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim hepinize” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI NASIL BİR ŞEY BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Millet İttifakı nasıl bir şey biliyor musunuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Aynen şu meydanda olduğu gibi, herkesi kapsayacak. Ben buradan, AK Parti ilçe binası karşımızda; onları da selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi burada; onları da selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi burada; onları da selamlıyorum. Biz, herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız. ‘Benden değilsen yoksun asla’ demeyeceğiz. Derdin ne diyeceğiz? İstanbul'da, “16 milyon insanın Belediye Başkanı olacağız’ dedim. 16 milyon insanın Belediye Başkanı nasıl olunur? 39 ilçesi var. Her ilçesi gezilir, her ilçeye eşit hizmet verilir. Her ilçeye gittiğinde, o ilçenin belediye başkanına saygı gösterilir ve o insanın eli sıkılır, masada konuşulur, dertleşilir. Bunu yaparsan, 16 milyon insanın belediye başkanı olursun. Şimdi memleketimizi yöneten akıl, memleketimizi yöneten şahıslar, memleketimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'a gelip, İstanbul Belediye Başkanı’na laf atmaz. Gerek yok. Bu ülkenin, milletin oyuyla seçilmiş bir kişi, Cumhurbaşkanı olduktan sonra, 86 milyon insanın Cumhurbaşkanı olmalı. Her şehre gittiğinde hal, hatır sormalı, çözüm aramalı. Efendim neymiş; ‘Çivi bile çakmamış’ diyor bana. Bak, bak, bak. Ben de diyorum ki; ‘Allah aşkına bir gün beni davet et, anlatayım.’ Sorun yok, anlatırım. Anlatırım ama 1 gün bile yetmez hizmetlerimi anlatmaya 1 gün.”

“MEMLEKET BİZİM, İSTANBUL BİZİM, MERZİFON BİZİM; MİLLETİMİZİN”

“Sorun şurada” diyen İmamoğlu, “25 yıl yönettiler, doğru. Özellikle son 15 beş yılında, çok sıkıntılı işler yaptılar İstanbul'da. Şimdi, 25 yıl yöneten bir anlayış, şöyle bir psikolojiye bürünmüş: Biz seçimi kazanınca zannettiler ki, malını mülkünü aldık. Yani İstanbul'u kendi malı mülkü zanneden bir grup var, yönetici grubu var. Bir avuç insan onlar. Zannediyorlar ki, İstanbul bizim malımız, mülkümüz. Değil; 16 milyon insanın, sevgili kardeşlerim. 86 milyon insan, seksen altı milyon vatandaş ne demek biliyor musunuz? Şurada bulunan herkesle ya da bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her birimiz, bu ülkenin her karış toprağına eşit sahibiz, eşit. Hepimiz büyük sahibiyiz, büyük. Memleket bizim, İstanbul bizim, Merzifon bizim. Yani milletimizin. Onun için, bu akıldan vazgeçmedikleri sürece, bunlardan bize fayda yok. Ne yapacağız onlara biliyor musunuz? 14 Mayıs'ta, 86 milyon insan, onlara ‘güle güle’ diyecek, ‘bay bay’ diyecek. ‘Hadi evinize’, ‘hadi’; ‘dinlenmeye’. 86 milyon insanımızla, bu ülkenin sahibi olduğunu hissettirdiği bir dönemi başlatacağız” ifadelerini kullandı.

“O MALUM PARTİYE DE ÜYE OLMA DURUMUNUZ YOK İSE…”

Gençlere güvendiğini vurgulayan İmamoğlu, “Gençlere hatırlatayım: Dayınız yok, halanız yok, tanıdığınız yok, o malum partiye de üye olma durumunuz yok ise, işe girebiliyor musunuz? İşte biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu memlekette çaba gösteren, emek gösteren, çalışan herkese, ‘Hakkımı alacağım duygusunu’ her gence vereceğiz. İşte o zaman, hiçbir gencimiz hayallerini ötelemeyecek, hayallerinden vazgeçmeyecek, memleketinden vazgeçmeyecek” diye konuştu. Ülkenin, yanlış yönetim nedeniyle ekonomik olarak çökertildiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu sorunları yaratan, bu sorunları büyüten, memleketimizin her insanına adaletsizliği ve hukuksuzluğu yaşatan… Bakınız, biz araştırma yapıyoruz. Bu ülkede yüzde 80’e yakın insanımız, adaletin olmadığına, hak, hukuk sisteminin olmadığına dönük yorum yapıyor. Hukuksuzluğu bu ülkenin her noktasına sokan, partizanlığı devletimizin her kurumuna tabiri caizse sokan bu akıl diyor ki: ‘Ben çözeceğim.’ Ya Allah aşkına, sen sorunların hepsini yarattın. Nasıl çözeceksin? İnanmayın bunlara, inanmayın. İnanacağınız tek şey var: Milletin ittifakı” şeklinde konuştu.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE MERAL AKŞENER'İN BİRLİKTE NELER BAŞARABİLECEĞİNİ BİLİYORUM”

“Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak, milletçe oluşumumuzun zenginliğini biliyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün ortaya gelen Millet İttifakı da zenginliğin ittifakı. Millet İttifakı'nın gücünü en iyi bilenlerden birisi benim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte neler başarabileceğini ben biliyorum. Nereden biliyorum? İstanbul'daki başarımızdan. Bir arada, yan yana olduğumuzda neleri başarabileceğimizi biliyorum. İşte o, bütün ekonomik sorunlarınızı çözecek, büyük bir kadroya dönüştü. Altı siyasi partinin liderleri, ekipleri işte bugün burada. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun sizi selamladı. İnanınız; milletine kendini feda etmiş, bu yolda hizmet edecek, ahlaklı, namuslu, dürüst, erdemli, halkı için mücadele edecek yüzlerce siyasi kadromuz var. Ama esas kadromuz kim biliyor musunuz? Hepinizin evlatları. Şu pırıl pırıl hanımefendiler, beyefendiler. Şu enerjisi yüksek, kalbi temiz, gençlerimiz.”

“MİLLET İTTİFAKI’NDA BULUŞACAĞIZ”

“O kızlarımızın, bu oğullarımızın hayallerini bu memlekette yüceltmeleri için yola çıktık” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ve bunu başaracağız. Bölünmeyeceğiz. Birliğin gücünü milletçe, milletimize göstereceğiz. Millet İttifakı’nda buluşacağız. 14 Mayıs'a az kaldı. 14 Mayıs'a kadar biz, her yeri gezeceğiz. Her yerde konuşacağız, dertleşeceğiz. Ama bu iş, sadece bizim ya da siyasi dostlarımızın işi değil. Bu işi, hep birlikte başaracağız. Ne yapacağız? Herkesin gönlünü kazanacağız. Nasıl? Konuşacağız, dertleşeceğiz, dinleyeceğiz. Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Onlara anlatacağız. Ahlaklı, erdemli bir dönemin, bu memlekete ne kadar iyi geleceğini onlara anlatacağız. Bakın burada binlerce insanımız var. Her biriniz gidin amcanızla, dayınızla, halanızla, kardeşinizle, yeğeninizle, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla konuşup, ‘Bu memleketin kurtuluşa ihtiyacı var. Bu memleketin bir araya gelmeye ihtiyacı var. Bu memleketin ekonomide iyileşmeye, eğitimde iyileşmeye, sağlıkta iyileşmeye, adalete, gençlerin geleceğe umutla bakmasına ihtiyacı var. ‘Ekonomik sorunlarını çözmezse, problemlerini aşmazsa, başarılı olamayız’, deyin. Ama önce dinleyin. ‘Fırça atar gibi konuşan siyasetçilerden bıktık’ deyin. ‘Suratı asık değil, yüzü güleç insanlar istiyoruz’ deyin. ‘Herkesi seven, milleti işaretle bile döven değil, milleti birleştiren, milleti o partili bu partili diye ayrıştıran değil, milleti birleştiren bu sürece ihtiyacımız var’ diye hep beraber yola çıktık. Bunları anlatın. Ve bize yardımcı olun.”

“MANSUR BAŞKAN VE BEN, HAZIRIZ”

Bu süreçte, Kılıçdaroğlu liderliğindeki Altılı Masa’nın kendisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da görev verdiğini hatırlatan İmamoğlu, konuşmasını, “Hazırız biz. Bu milleti ayağa kaldıracağız hep beraber. Çünkü biz, vatandaşın gözünün içine bakarak, onu hissederek, küçük oğlumuzun, küçük kızımızın, genç arkadaşlarımın, kardeşlerimin, milletimizin her derdini anlayan, ona ona dönük, onun hizmetini karşılamaya çaba gösteren bir ahlaka sahibiz. Biz bu ahlakı, bu toprakların vazgeçilmez lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık ve bu ahlakla bu süreci yöneteceğiz. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Biz bu seçimi, sadece bize oy verenler için değil, bütün millet için kazanacağız. Millet ittifakı ile kazanacağız. Milletin ittifakıyla kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'yla kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. 15 Mayıs'ta ne olacak biliyor musunuz? Her şey çok güzel olacak” sözleriyle noktaladı.

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