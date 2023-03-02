Ak Parti il yönetim kurulu üyesi ve yhc grup yapı inşaat yönetim kurulu başkanı Yusuf Hacıoğulları manevi ablam dediği ünlü Mimar Merve Mermer ’i ziyaret ederken yaptığı yardımları gördükçe onurlandığını dile getirdi. İş adamı Yusuf Hacıoğulları yardım sever Mimar Merve Mermer ’e organize olarak birlikte iş insanlarını organize bir yardımseverliğe davet etmeyi önermesiyle manevi kardeşler birlikte bir yola çıktılar. “Bu Vatan bizim, üzerinde yaşayan herkeste bizim, biz bize yeteriz” parolasıyla önemli bir güç birliğini bir araya toplamaya çalışacak olan Merve Mermer ve Yusuf Hacıoğulları, bu yara sarılana kadar biz burdayız vurgusunu yaptılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi