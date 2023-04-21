Ünlü Mimar ve milli rallicimiz Merve Mermer, iş hayatı yanında yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça bahsettirmesi yanında yoğun günler yaşıyor. AKP 2. Bölge Milletvekili aday adayıda olarak siyasete giren Merve Mermer, iftarını eşi Murat Mermer ile Bebek Balıkçısı'nda yaptı. İftar sonrası kameralara görüntülenen ünlü çift Merve Mermer ve Murat Mermer “Yoğun iş hayatı yanında kendimizi sorumlu hissettiğimiz hizmet alanındaki uğraşlarımız yüzünden birbirimize ramazan ayında iftar saatinde güzel vakit ayırıyoruz, orucumuzu baş başa açmak ve günün değerlendirmesini yapmak en büyük keyfimiz” dediler.