Netflix'in yeni yerli yapımı "Merve Kült" filminde başrolleri Ahsen Eroğlu ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Film, aynı adı taşıyan romandan uyarlanmış olup, 28 yaşındaki Merve'nin yaşadığı olayları izleyicilere aktarıyor. "Merve Kült" filmi, merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

Merve Kült filmi, 28 yaşındaki genç bir kadın olan Merve'nin olağanüstü maceralarını konu ediyor. Merve, bir Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan bir kızdır. Bir gün aniden baygınlık geçirir ve acil olarak hastaneye kaldırılır. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda panik atak hastası olduğunu öğrenir.

Merve'nin sevgilisiyle yaşadığı ayrılık, hastalığını kabullenmek konusunda yaşadığı zorluklar ve sürekli çatıştığı annesiyle olan ilişkisi, hayatını altüst eder. Merve, bu sıkıntılı dönemde arkadaşlarının yanında kalmaya başlar. Ancak, Merve'yi bekleyen daha birçok macera ve zorluklar vardır.

Merve Kült Filmi Oyuncu Kadrosu

Netflix'in yeni filmi "Merve Kült"te genç oyuncular Ahsen Eroğlu ve Ozan Dolunay başrolleri paylaşıyor. Merve Kült karakterini Ahsen Eroğlu canlandırırken, annesini ise deneyimli oyuncu Zuhal Olcay canlandırıyor. Filmde yer alan diğer oyuncular ise şu şekildedir;

Ferit Aktuğ

Olgun Toker

Ahu Yağtu

Arif Pişkin

Esra Akkaya

Ege Aydan

Netflix Merve Kült nerede çekildi?

Beyoğlu, filmdeki sahnelerin geçtiği mekanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu tarihi ve renkli ilçe, filmin atmosferine katkı sağlamıştır.

Netflix Merve Kült filmi kimin kitabından uyarlanmıştır

Ceylan Naz Baycan tarafından kaleme alınan "Merve Kült-Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü" adlı kitap, 2019 yılında yayımlanmıştır. Kitap, geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve beğeni toplamıştır.

Merve Kült Filmin Fragmanı