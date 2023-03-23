Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ve imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karar Merve Kavakcı'yı şaşırttı. Malezya Büyükelçiliği görevi esnasında 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atan Merve Kavakcı, ani bir kararla görevden alındı.

Merve Kavakcı Kimdir

Merve Kavakcı, Türk siyasetçi, akademisyen ve eski diplomat. 1999 yılında AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilene kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan George Washington Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. Ancak, yemin etmesi için TBMM'ye geldiğinde, başörtüsü takması nedeniyle salondan çıkarıldı ve milletvekilliği düşürüldü. Daha sonra ABD'ye geri döndü ve Georgetown Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştı. Kavakcı ayrıca, çeşitli ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde diplomat olarak görev yaptı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi