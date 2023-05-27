Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" karakteri ile en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Merve Dizdar Kimdir?

25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğan Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Ardından, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Kuru Otlar Üstüne Filmi Konusu Nedir?

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı, başrollerini Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin paylaştığı film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Kuru Otlar Üstüne Filmi Türkiye'de Ne Zaman Vizyona Girecek?

Film, Türkiye'de 12 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ