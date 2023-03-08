1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Demir, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan “Yalı Çapkını” ile yakaladı.

2023 yılında Şahmaran isimli internet dizisinde Cihan karakterine hayat verdi.