Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Merve Boluğur, önceki gün annesiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süre önce kestirdiği saçlarıyla objektiflere poz veren Boluğur, tarzıyla da dikkat çekti.

Meydan katında bulunan mağazaları dolaşan ve buradan alışveriş yapan güzel oyuncu, "arkadaşlar kusura bakmayın, bugün annemle alışverişe çıktık. Hızlıca işlerimizi halledip buradan da arkadaşlarımızın yanına gideceğiz, başka zaman uzun uzun konuşuruz." açıklamasında bulundu.