Ünlü oyuncu Merve Boluğur 2. evliliğini DJ Mert Aydın ile yapmış ama bu evliliği en fazla 53 gün sürdürebilmişti. Merve Boluğur, ınstagram hesabından takipçileri tarafından yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Boluğur, "3'üncü kez evlenir misin?" sorusuna, "Çocuk istiyorum aslında. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" ifadelerini kullandı.

4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun ınstagram hesabından yaptığı soru cevapta gelen evlilik sorusuna, "Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim" şeklinde cevap verdi.