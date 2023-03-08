Mert Yazıcıoğlu, Türk oyuncu ve İstanbul'da 10 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. İstanbul'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolmuştur. Yazıcıoğlu, ilk adımını atarken ilginç bir hikayesi vardır. Bir arkadaşının oyuncu olarak çalıştığı bir dizi setine gittiğinde oyunculuğa yönelik ilgisini keşfetmiştir. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak Dedemin İnsanları adlı filmin kadrosuna dahil olmuştur.

Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyundadır.

Yer Aldığı Projeler

Sinema

Dedemin İnsanları

İyi Oyun

Televizyon

Kayıp Şehir

Karagül Baran Şamverdi

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Bir Litre Gözyaşı

Bir Annenin Günahı

Darmaduman

İnternet

Ölüm Zamanı

Aşk 101