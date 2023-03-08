Mert Yazıcıoğlu, Türk oyuncu ve İstanbul'da 10 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. İstanbul'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolmuştur. Yazıcıoğlu, ilk adımını atarken ilginç bir hikayesi vardır. Bir arkadaşının oyuncu olarak çalıştığı bir dizi setine gittiğinde oyunculuğa yönelik ilgisini keşfetmiştir. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak Dedemin İnsanları adlı filmin kadrosuna dahil olmuştur.
Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyundadır.
Yer Aldığı Projeler
Sinema
Dedemin İnsanları
İyi Oyun
Televizyon
Kayıp Şehir
Karagül Baran Şamverdi
Umuda Kelepçe Vurulmaz
Mehmed: Bir Cihan Fatihi
Bir Litre Gözyaşı
Bir Annenin Günahı
Darmaduman
İnternet
Ölüm Zamanı
Aşk 101