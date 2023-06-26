Afra Saraçoğlu, 4 yıllık ilişkisini sonlandırdığı Mert Yazıcıoğlu ile aşk iddialarını sürekli yalanlamış olmasına rağmen, partneri olarak gözüken Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nu arkadaşıyla aldattığı iddialarına maruz kaldı ve tepki topladı.

4 yıllık ilişkisini bitirdi

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti, yaklaşık 4 yıl süren bir ilişki yaşadılar. İlişkileri boyunca, Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Mert Ramazan Demir ile birlikte çektirdikleri fotoğraflar da bulunuyordu. Ancak Saraçoğlu, her fırsatta Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aralarında aşk olduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı.

Yasal Yollara Başvurulacak

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Afra Saraçoğlu, saldırıya uğrayarak adeta linç edildi. Ancak Saraçoğlu, yorumlara karşı sessiz kalmayarak önlem aldı. Oyuncunun menajerlik şirketinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu'na yönelik internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda bulunan ve kişilik haklarına saldıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve yasal işlem başlatılacaktır. Kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek somut eylemleri iftira veya hakaret yoluyla gerçekleştiren kişiler, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilir. Konunun yakından takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz" şeklinde ifadelere yer verildi.