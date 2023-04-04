AFAD’dan yapılan açıklamada “Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.

“Mersin yalnız bırakılmıştır”

Mersin Barosu eski Başkanı ve CHP Mersin Milletvekili Aday Adayı Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne olması gerekiyor? İlla ki evimizin başımıza mı yıkılması, insanların ölmesi mi gerekiyor?” diyerek yetkililere seslendi.

Mersin’de son depremlerde hasar alan yapıların olduğunu söyleyen ve sürekli göç alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Bilgin Yeşilboğaz, “Mersin halkı, siyasi iktidarın yapamadığını yapmış, depremzedelere ilk kucak açan şehir olmuştur. Yoğun göç alan Mersin’de birçok yapıda hasar meydana gelmiş, evler, okullar boşaltılmış, kullanılamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla Mersin, afetten etkilenen iller arasında yer almaktadır. Siyasi iktidar bu süreçte Mersin’i özel destek statüsü kapsamına alması gerekirken, Mersin halkını cezalandırmış, yalnız bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ