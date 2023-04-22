MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı.

Buluklu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.