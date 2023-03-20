2017 ve 2020 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında 15 bine yakın aracın dolu hasar onarımını gerçekleştiren RS Otomotiv Grubu, yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk saatlerde aldığı hasar başvuruları için teyakkuza geçti ve araç sahiplerinin imdadına yetişti. Bölgeye hızla intikal eden RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet "İstanbul’da yaşanan büyük dolu yağışlarında edindiğimiz tecrübe ile yıllar içinde Türkiye çapında birçok irili ufaklı dolu afetinde binlerce hasarlı araca müdahalede bulunmuştuk; burada da çok hızlı şekilde aksiyon alıp gerekli işlemlere başladık. Deprem sebebiyle özellikle Antep’te birçok zorlukla mücadele eden bölge halkının yanında olmak üzere tüm operasyonlarımızı hızlandırdık. Vatandaşlarımız hasarlı araçları için Mersin ve Gaziantep bayilerimize 0850 777 73 77 numaralı hattan ulaşabilirler.” dedi.

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