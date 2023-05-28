Mersin Seçim Sonuçları 2023 28 Mayıs Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023 Hangi aday önde? Mersin'deki seçim sonuçları çok merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Mersin'den hangi aday kaç oy aldı? Seçim sonuçlarında hangi aday önde? Mersin'de adayların oy oranları kaç? 28 Mayıs Mersin Seçim Sonuçları Son Dakika

Mersin Seçim Sonuçları 2023

Yurt genelinde seçimheyecanı sona erdi ve şimdi büyük bir merakla seçim sonuçları bekleniyor. Mersin seçim sonuçları 2023 sayfamızda size anlık oy sayımı sonuçlarını vermeye çalışacağız. Mersin ve ilçelerinde hangi aday yarışı önde götürüyor? Mersin seçimlerinde son durum nedir? Mersin seçim sonuçları canlı ve anlık takip etmek için doğru adrestesiniz. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonucu, oy oranları ve seçim sonuçları:

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Mersin 2. tur sonuçları