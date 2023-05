T.C.ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2022/1104 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İl, Erdemli İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 805 Ada, 5 Parsel, kat 1 no 1 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; binaların kullanılış tarzlarına göre yapıları ayrımda söz konusu bu bağımsız bölüm, Konut sınıfına girmektedir. Binaların inşaat nevilerine göre yapılan ayrımda ise; Binaların taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle belirlenen inşaal nevi lerine ve yapım tekniğine göre söz konusu yapı, Betonarme karkas bina sınıfına girmektedir. Mevcut kullanım şekli yazlık daire olan yapıda bulunan söz konusu mesken; zemin+6 katlı bir yapının zemin üzeri 1. katta bulunmaktadır. Konum olarak kuzey-doğu-batı cephelidir. Bina konum olarak ilçe merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bir bölgededir. Çevreye baktığımızda yapılaşmanın tamamlandığı görülmektedir.Binanın ortak kullanımı tesisat ve donanımı olarak; Kanalizasyon, Şehir suyu, Elektrik tesisatı, Haberleşme tesisatı, tsıtma ve soğutma şekli sistemi soba tesisatı mevcuttur. Binanın dış cephesi kara kumlu sıvalı ve akrilik dış cephe boyası ile boyanmıştır. Meskenin iç fiziki özellikleri olarak; brüt toplam inşaat oturum alanı 140m2, net 120 m2 alan oturumunda olup, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 3 adet oda, 1 adet wc, 1 adet bayno, 1 adet ebeveynbanyo ve balkondan müteşekkildir. Giriş kapısı çelik doğrama kapıdır. Zemin döşeme kaplaması odalarda laminant parke, hol ve mutfakta seramik kaplamadır. Duvar ve tavanı alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfağın alt-üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermer tezgahı mevcuttur. Dairenin iç kapı kasa ve kanatları proes Amerikan panel doğramadır, pencerelerin kasa ve kanatları ise pvc doğramadır. Islak hacimlerin yerleri seramik olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır.Söz konusu yapı orta sınıf kalite ve özellikte malzeme ve işçiliğe sahiptir. Binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılan Bina Sınıflandırmasına göre bu yapı, ikinci sınıf inşaat sınıfına girmektedir.

Adresi : Akdeniz Mahallesi Yunusbey Caddesi No 71 Turna Apartmanı Kat 1 No 1 Erdemli / MERSİN

Yüzölçümü : 0,00 m2

Arsa Payı : 100/1400

İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bağımsız bölümün üzerinde bulunduğu arsanın imar durumu; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı ve E-1.50 olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz üzerinde 17/01/2023 tarihli 'AİLE KONUTUDUR' şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:45

11/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.