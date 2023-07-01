Mersin, Akdeniz Bölgesi'nin güzel illerinden biridir ve sahip olduğu uzun kumsallar ve berrak deniziyle tatilcilerin favori destinasyonlarından biridir. Mersin'in plajları, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. İşte Mersin'in eşsiz denizi ve plajları hakkında merak edilenler ve gözde plajlardan biri olan Yapraklı Koyu:

Mersin'de denize girebileceğiniz plajlar nelerdir? Mersin'in en popüler plajları hangileridir ve bu plajlar hangi olanakları sunmaktadır? Plajlarda güvenlik önlemleri nasıl alınmaktadır ve deniz suyu temiz midir?

Yapraklı Koyu, Mersin'in gözde plajlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Yapraklı Koyu'nda denizin berraklığı ve doğal güzellikleriyle kendinizi cennette hissedebilirsiniz. Bu koyda plaj keyfi yapabilir, denizin tadını çıkarabilir ve güneşlenme imkanı bulabilirsiniz. Yapraklı Koyu'nun çevresindeki doğal güzellikleri keşfedebilir ve piknik yapabilirsiniz.

Mersin'in plajlarına ulaşım nasıl sağlanır? Plajlarda otopark olanakları bulunmakta mıdır? Ayrıca, Mersin'in plajlarında su sporları yapma imkanı var mıdır?

Mersin'in plajları arasında hangileri çocuklu aileler için uygun ve güvenlik önlemleri alınmaktadır? Plajların çevresinde restoran ve kafe seçenekleri nelerdir? Plajlara giriş ücreti alınmakta mıdır?

Mersin'in güzel plajlarında unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen tatilciler için bu soruların yanıtlarını bulabilecekleri bir rehber hazırladık. Mersin'in eşsiz deniz ve plajlarının tadını çıkarırken, güneşin ve denizin keyfini doyasıya yaşamak için okumaya devam edin. Mersin, sıcak plajlarıyla sizi bekliyor!

Mersin, Akdeniz'in güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir tatil noktasıdır. Deniz severler için sıcacık ve berrak denizi, kireçli beyaz kayaları ve uzun plajlarıyla Mersin, Türkiye'nin en ekonomik deniz tatili yerlerinden biridir. İşte Mersinlilerin en çok tavsiye ettiği denize girilecek güzel yer:

Silifke ilçesine bağlı Aydıncık Sahili, Mersin'de denize girebileceğiniz en güzel yerlerden biridir. Aydıncık Sahili, sahip olduğu ince kumlu plajları ve temiz deniziyle tatilcilerin gözdesi haline gelmiştir. Sahil boyunca uzanan plajlar, sıcak Akdeniz güneşi altında keyifli bir deniz tatili geçirmenize olanak tanır. Ayrıca, sahilin yakınlarında bulunan restoranlar ve kafeler, ziyaretçilere lezzetli deniz ürünleri ve yerel mutfağın tadını çıkarma imkanı sunar.

Mersinlilerin önerdiği Aydıncık Sahili'nde denize girebilmek için ulaşım oldukça kolaydır. Mersin merkezden Aydıncık ilçesine düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca, kendi aracınızla seyahat ediyorsanız sahilin yakınlarında otopark alanları mevcuttur.

Aydıncık Sahili'nde deniz keyfinin yanı sıra su sporları da yapma imkanı bulunmaktadır. Plajda şezlong ve şemsiye kiralayarak güneşlenme imkanı da sağlanmaktadır. Çocuklu aileler için güvenlik önlemleri alınmış olup, plajdaki cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bulunmaktadır.

Mersin'de denize girilecek en güzel yerlerden biri olan Aydıncık Sahili'ni keşfetmek, Akdeniz'in sıcak sularında serinlemek ve muhteşem plajların tadını çıkarmak için bu yazıyı okumaya devam edin. Mersin, sizleri unutulmaz bir deniz tatiliyle karşılamaya hazır!

Silifke Plajları: Tisan Yarımadası, Yeşilovacık

Silifke, Mersin'in güzelliklerinden biri olan Tisan Yarımadası'nda yer alan plajlarıyla ünlüdür. Bu yazıda özellikle Yeşilovacık plajından bahsedeceğiz.

Yeşilovacık Plajı: Doğal Güzellikler ve Huzur

Yeşilovacık Plajı, Tisan Yarımadası'nda yer alan ve Mersin'in popüler plajlarından biridir. Halka açık olan bu plaj, Tisan sahilinde bulunan bir siteden geçerek ulaşılır. Ancak bazı yazlıkçıların şemsiye ve şezlongları tekellerine aldığı ve bölge sakinleriyle bazen sorunlar yaşanabileceği bilinmektedir.

Plaj, günlük veya haftalık olarak evlerini işleten ev sahipleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca yat turlarının da uğrak yerlerinden biridir. Plajın en büyük avantajlarından biri, iki tarafının da denize açık olmasıdır. Bu nedenle rüzgarlı günlerde bir taraf dalgalıysa, diğer tarafın sakin olması mümkündür.

Konum ve Ulaşım

Yeşilovacık Plajı, Tisan Yarımadası'nda bulunmaktadır. Konumun doğru olduğunu belirtmek isteriz, ancak haritada sizi yanıltabilecek sapaklar olabilir.

Silifke plajları, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferleriyle tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Ancak plajlara gittiğinizde site yönetimi veya diğer kullanıcılarla yaşanabilecek olası sorunlara karşı dikkatli olmanız önemlidir. Tatilinizi keyifle geçirmeniz ve Silifke'nin güzelliklerini keşfetmeniz dileğiyle!

Yeşilovacık Halk Plajı, Yeşilovacık

Yeşilovacık Halk Plajı, Yeşilovacık beldesinde bulunan geniş kumluk bir sahile sahiptir. Ancak denizin dalgalı olabileceği dönemler de yaşanmaktadır. Yaz turizmi açısından henüz gelişmiş bir mevki olmadığı için plajda şezlong ve şemsiye gibi hizmetler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Yeşilovacık Belediyesi'nin plajı düzenleme konusunda çalışmaları devam etmektedir.

Yeşilovacık Halk Plajı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Sahilde bulunan geniş kum alanı, ziyaretçilere rahat bir dinlenme ve güneşlenme imkanı sunmaktadır. Plajın halka açık olması sayesinde herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği bir alan olduğunu belirtmek önemlidir.

Yeşilovacık Halk Plajı, geniş sahil alanı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzurlu bir deneyim sunmaktadır. Plajın düzenleme çalışmalarıyla birlikte daha da gelişeceğine inanıyoruz. Keyifli bir tatil geçirmenizi dileriz!

Mavikent Sahili, Yeşilovacık

Mavikent Sahili, Yeşilovacık beldesinde bulunan ve adını önünde bulunan Mavikent tatil sitesinden alan bir sahildir. Bu sahil, çam ormanları arasında yer alır ve şehirden izole edilmiş bir koydur. Turkuaz renkteki denizi ve çakıllı plajıyla dikkat çeker.

Mavikent Sahili, çevresinde herhangi bir işletme bulunmadığı için ziyaretçilerin kendi hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir. Plajda şezlong, şemsiye gibi hizmetler olmayabilir, bu yüzden yanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz eşyaları getirmeniz önerilir.

Mavikent Sahili, doğal ve sakin bir atmosfer sunan bir koydur. Çam ormanlarıyla çevrili olması ve izole bir konumda bulunması, ziyaretçilere huzurlu bir deneyim yaşatır. Sahilde zaman geçirirken doğanın tadını çıkarabilir ve turkuaz renkteki denizin keyfini sürebilirsiniz.

Mavikent Sahili, Yeşilovacık beldesinde yer alan doğal ve sakin bir koydur. Çevresinde herhangi bir işletme bulunmaması, ziyaretçilere doğal bir deneyim sunmaktadır. Hazırlıklı bir şekilde gitmeniz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemlidir. Doğanın güzelliklerini keşfederken keyifli bir deniz tatili geçirmenizi dileriz.

Boğsak Koyu, Taşucu

Boğsak Koyu, Taşucu beldesinde bulunan ve Mersin'in mavi bayraklı koylarından biridir. Bu koy, Caretta Carettaların da uğradığı bir doğal güzelliğe sahiptir. Denizi dalgasız, sığ ve temizdir.

Etrafta salaş işletmeler ve kamp alanları bulunur. Hafta sonları kalabalık olabileceği için erken gitmeniz önerilir. Günübirlik ziyaretlerde, sahilde şezlong ve kabin gibi hizmetler bulunmayabilir. Ancak havlu veya yaymaç üzerinde piknik yapmak da keyifli bir seçenektir. Duş ve tuvalet gibi imkanlar da çevredeki kamp alanları ve restoranlarla sınırlı olabilir.

Boğsak Koyu, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle dikkat çeken bir koydur. Sığ ve dalgasız denizi, ziyaretçilere rahat bir deniz tatili sunar. Etraftaki salaş işletmeler ve kamp alanları, konuklara hizmet vermektedir. Doğayla iç içe bir deneyim yaşamak ve denizin keyfini çıkarmak için Boğsak Koyu'nu tercih edebilirsiniz.

Boğsak Koyu, Taşucu beldesinde bulunan mavi bayraklı koylardan biridir ve Mersin'in doğal güzelliklerinden birini temsil eder. Denizi dalgasız, sığ ve temizdir. Koyun etrafında salaş işletmeler ve kamp alanları bulunur.

Hafta sonları yoğunlaşabilen bir ziyaretçi trafiğine sahip olan Boğsak Koyu'na günübirlik ziyaretlerde şezlong ve kabin gibi hizmetler bulunmayabilir. Ancak piknik yapmak için havlu veya yaymaç kullanabilirsiniz. Duş ve tuvalet gibi olanaklar da çevredeki kamp alanları ve restoranlarla sınırlı olabilir.

Koyun konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Haritada 4 numarada yer almaktadır.

Boğsak Koyu, doğal güzelliği, sakin atmosferi ve temiz deniziyle dikkat çeken bir koydur. Burada doğayla iç içe vakit geçirerek denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Etraftaki salaş işletmeler ve kamp alanları size hizmet sunabilir. Boğsak Koyu'nu ziyaret ederek huzurlu bir deniz tatili yapabilirsiniz.

Akçakıl Plajı, Taşucu

Akçakıl Plajı, Taşucu beldesinde bulunan ve çam ormanlarıyla çevrili, çakıllı sahil yapısına sahip bir plajdır. Bu plaj genellikle kampçılar ve karavan kullanıcıları tarafından tercih edilen bir destinasyondur.

Akçakıl Plajı'ndaki Akçakıl Camping, kampçılar arasında popüler olan bir kamp alanıdır. Burada kamp yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Plajın çevresinde birçok işletme bulunur, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılamak için birçok seçenek mevcuttur.

Akçakıl Plajı, doğal güzellikleri ve kamp yapmaya uygun ortamıyla bilinen bir plajdır. Çevresindeki çam ormanları ve çakıllı sahiliyle öne çıkar. Akçakıl Camping gibi kamp alanları da burada yer alır ve kampçılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Plajın etrafında çeşitli işletmeler bulunur, böylece ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Akçakıl Plajı, Taşucu beldesinde yer alan ve çam ormanlarıyla çevrili, çakıllı sahili olan bir plajdır. Bu plaj, genellikle kampçılar ve karavan kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih edilen bir destinasyondur.

Akçakıl Plajı'nda konaklama yapabileceğiniz ve kamp alanlarına sahip olan Akçakıl Camping, kampçılar arasında popülerdir. Doğal güzelliklerle çevrili bir ortamda kamp yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Plajın çevresinde birçok işletme bulunur, bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılamak için birçok seçeneğe sahipsiniz.

Akçakıl Plajı, doğal güzellikleri, çam ormanları ve çakıllı sahiliyle bilinen bir plajdır. Kampçılar ve karavan kullanıcıları tarafından tercih edilen Akçakıl Camping gibi kamp alanlarına ev sahipliği yapar. Plajın etrafında birçok işletme bulunur, böylece ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Akçakıl Plajı'nda doğayla iç içe, huzurlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Barbaros Koyu (Eğribük Koyu), Taşucu

Barbaros Koyu, Taşucu beldesinde bulunan ve Silifke'nin en güzel ve sakin koylarından biridir. Bu koy, turistik işletmelerden uzak, bakir bir görünüme sahiptir. Gezi teknelerinin de sıkça uğradığı bir noktadır. Hem deniz yoluyla hem de karayoluyla ulaşılabilen bir yerdir.

Barbaros Koyu, etrafında herhangi bir işletme bulunmadığından dolayı ziyaret öncesinde hazırlıklı gitmek önemlidir. Koyun denizi bölgedeki diğer yerlere göre daha tuzludur. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Barbaros Koyu, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahiptir.

Barbaros Koyu, Taşucu beldesinde bulunan ve Silifke'nin en güzel ve sakin koylarından biridir. Turistik işletmelerden uzakta kalmış bir koydur ve bakirliğini korumaktadır. Gezi teknelerinin uğrak noktalarından biridir. Hem deniz yoluyla hem de karayoluyla kolayca ulaşılabilen bir konumdadır.

Barbaros Koyu, çevresinde herhangi bir işletme bulunmadığından hazırlıklı gitmek önemlidir. Koyun denizi bölgedeki diğer yerlere göre daha tuzludur. Doğal güzellikleri ve sessiz atmosferiyle öne çıkan Barbaros Koyu, ziyaretçilere huzurlu bir deneyim sunar.

Kum Mahallesi Plajı, Taşucu

Kum Mahallesi Plajı, Taşucu beldesinde bulunan ve isminden de anlaşılacağı gibi kumlu bir sahile sahip olan plajdır. Sığ bir denize sahip olduğu için çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir. Sabahları suyu oldukça sakin olsa da akşam üstleri dalgalanabilir.

Çevrede yeterli sayıda işletme bulunmamaktadır, bu nedenle ziyaret öncesi hazırlıklı gitmek önemlidir. Ayrıca geceleri sivrisineklerin yoğun olduğu bilinmektedir, bu nedenle uygun önlemleri almanızda fayda vardır.

Kum Mahallesi Plajı, Taşucu beldesinde yer almaktadır.

Yapraklı Koy, Atakent

Mersin'in en popüler ve tercih edilen plajlarından biri olan Yapraklı Koy, sadece turistler değil Mersinli yerliler tarafından da sıklıkla ziyaret edilen bir koydur. Turkuaz renkteki denizi, kumsalı ve çevresini saran kayalarıyla doğal bir havuz görünümündedir. Ayrıca koyun içinde bir soğuk su kaynağı bulunmaktadır.

Yapraklı Koy'un çevresi, yeme-içme mekanları ve diğer tesislerle donatılmıştır, böylece gününüzü keyifle geçirebilirsiniz. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama gibi hizmetler de sunulmaktadır. Ancak hafta sonları çok kalabalık olabileceğinden erken gitmeniz veya rezervasyon yapmanız önerilir.

Yapraklı Koy, Atakent bölgesinde yer almaktadır.

Susanoğlu Plajı, Atakent

Susanoğlu Plajı, Atakent bölgesinde yer alan ve Yapraklı Koy'un hemen yanında bulunan geniş ve kumluk sahil şeridiyle dikkat çeken bir plajdır. Özellikle çocuklu aileler için ideal bir seçenek olması sebebiyle hafta sonları yoğun ilgi görebilmektedir. Ancak denizi, komşu koy olan Yapraklı'ya kıyasla biraz daha kalitesiz olabilir.

Susanoğlu Plajı'nın geniş sahil şeridi, güneşlenmek ve denizin tadını çıkarmak için uygun alanlar sunar. Ancak yoğun zamanlarda erken gitmek veya rezervasyon yapmak tavsiye edilir. Plaj çevresindeki tesislerde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Susanoğlu Plajı, Atakent bölgesinde konumlanmıştır. Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapızlı Sahili, Atakent

Kapızlı Sahili, Atakent bölgesinde geniş ve kumluk sahil şeridine sahip olan bir plajdır. Sahilde şemsiye ve şezlong gibi ücretli hizmetler bulunmaktadır. Ancak çevrede yeterli tesisleşme bulunmadığından, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.

Kapızlı Sahili'nin geniş sahil alanı, güneşlenmek, denize girmek ve plajda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunar. Suyun temizliği ve sığ yapısı nedeniyle çocuklu aileler tarafından da tercih edilen bir plajdır.

Kapızlı Sahili, Atakent bölgesinde konumlanmıştır. Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kızlar Hamamı Koyu, Narlıkuyu

Kızlar Hamamı Koyu, Narlıkuyu'nun Akyar bölgesinde yer alan bir koydur. Bu koy, içme suyunun denizle buluştuğu noktada yer alır ve bu nedenle buz gibi soğuk ve kristal berraklığında bir denize sahiptir. Koyun ismi ise mitolojik bir hikayeye dayanmaktadır. Rivayete göre, Zeus'un kızları burada banyo yaparmış.

Kızlar Hamamı Koyu'nda ücretli tuvalet, duş, piknik alanı ve küçük kafeteryalar gibi işletmeler bulunmaktadır. Bu tesisler, ziyaretçilere hizmet vererek konforlu bir deneyim sunmaktadır.

Kızlar Hamamı Koyu, Narlıkuyu bölgesinde konumlanmıştır. Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu doğal ve güzel koyda vakit geçirirken, serin sularında yüzmenin ve eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Akyar Koyu, Narlıkuyu

Akyar Koyu, Narlıkuyu bölgesinde bulunan ve Kızlar Hamamı Koyu'ndan hemen sonraki koydur. Bu koy da aynı şekilde buz gibi bir suya sahiptir. Ayrıca koya yakın bir konumda devasa bir piknik alanı da bulunmaktadır.

Akyar Koyu'nun konumu Narlıkuyu bölgesindedir. Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu güzel koyda serin suların keyfini çıkarabilir ve yakındaki piknik alanında dinlenip aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir piknik yapabilirsiniz.

Altınorfoz Plajı

Altınorfoz Plajı, Altınorfoz Otel'e ait olan bir plajdır ve Silifke'de denize girilebilecek en güzel yerlerden biridir. Plaj, mavi bayraklı olan temiz ve kumluk bir denize sahiptir. Özellikle çocuklu aileler için oldukça uygun bir yerdir.

Altınorfoz Plajı, Silifke'de konumlanmıştır. Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu güzel plajda temiz ve berrak suların keyfini çıkarabilir, kumlu sahilde güneşlenip dinlenebilirsiniz. Altınorfoz Otel'in hizmetlerinden de faydalanarak keyifli bir deniz tatili geçirebilirsiniz.

Bozyazı Halk Plajı

Bozyazı Halk Plajı, Mersin'in sakinlik ve huzur arayanlara hitap eden güzel sahillerinden biridir. Plaj mavi bayraklıdır, yani temiz ve kaliteli bir deniz sunmaktadır. Sabahları sakin ve çarşaf gibi olan deniz, ilerleyen saatlerde dalgalanabilir. Bu plajda konaklamak isteyenler için bir öğretmenevi bulunmaktadır.

Bozyazı Halk Plajı, Mersin'e bağlı Bozyazı ilçesinde konumlanmıştır. Plajın çevresinde çeşitli işletmeler bulunmaktadır, böylece ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve güzel bir deniz tatili geçirebilirsiniz.

Yanışlı Köyü Sahili

Yanışlı Köyü Sahili, Mersin'in Gülnar ilçesinde yer almaktadır. Bu sahil bölgesinde Ulu Resort Otel bulunmaktadır ve otelin olduğu yerde denize girilebilecek küçük koylar bulunmaktadır.

Bu koylar, doğal güzellikleri ve temiz denizi ile ziyaretçilere huzurlu bir deniz tatili imkanı sunmaktadır. Yanışlı Köyü Sahili, mavi bayraklı plajlardan biri olabilir ve çevresi doğal güzelliklerle çevrilidir.

Konumunu öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ulu Resort Otel'in olduğu yerde denize girebilir ve burada keyifli bir deniz tatili geçirebilirsiniz.

Büyükeceli Sahili

Büyükeceli Sahili, Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan sakin bir koydur. Bu koy, kafa dinlemek ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir seçenektir. Turizme açık olmaması nedeniyle sınırlı sayıda işletme bulunmaktadır.

Deniz suyu sıcak ve kumlu olan Büyükeceli Sahili, aynı zamanda tüplü dalış yapmak isteyenler için de tercih edilebilecek noktalardan biridir. Doğal güzellikleri ve temiz deniziyle ziyaretçilerine keyifli bir deniz deneyimi sunmaktadır.

Büyükeceli Sahili, Buraya gelerek huzurlu bir plaj keyfi yaşayabilir ve dilediğiniz gibi denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Anamur Sahili

Anamur Sahili, Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan uzun bir sahil şerididir. Sahil, Pullu Orman İçi Milli Parkı'ndan başlayarak Anamurim'e kadar uzanmaktadır ve toplamda 17 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Bu sahilin Anamuryum Antik Kenti'nin olduğu bölümünde denizin altında tarihi kalıntılar bulunmaktadır ve şnorkelle dalınarak bu kalıntıları keşfedebilirsiniz.

Anamur Sahili, kumlu ve çakıllı bir yapıya sahip olup dalgalı bir denize sahiptir. Bu nedenle deniz zaman zaman biraz bulanık olabilmektedir. Sahil boyunca şezlong ve şemsiye olanakları bulunmaktadır ve ayrıca pansiyonlar, kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri gibi işletmeler de sahil boyunca yer almaktadır. Pullu Orman İçi Milli Parkı da aynı zamanda bir kamp alanı olarak hizmet vermektedir.

Burada, tarihi kalıntıları keşfedebileceğiniz berrak bir deniz ve çeşitli işletmelerle dolu bir sahil keyfi yaşayabilirsiniz.

İncekum Plajı

Aydıncık'ın güzel plajlarından biri olan İncekum Plajı, adını incecik kumlarından almaktadır. Plajın hemen arkasından Mersin-Antalya karayolu geçmektedir, bu nedenle araçla kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Sahilin hemen arkasında ise İncekum Milli Parkı bulunmaktadır, burada çadırınızı kurarak doğayla iç içe bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

İncekum Plajı'nın güzellikleri, ağaçların yeşili, denizin mavisi ve kumun sarısıyla bir araya gelmektedir. Sahil boyunca uzanan ince kumlar, yürüyüş yaparken ve güneşlenirken rahatlık sağlar. Plajın temiz ve berrak sularında serinleyebilir, güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

İncekum Plajı'nın Burada, doğanın güzellikleriyle iç içe huzurlu bir plaj deneyimi yaşayabilirsiniz.

Soğuksu Plajı

Aydıncık'ın güzelliklerinden biri olan Soğuksu Plajı, İncekum'dan Antalya yönüne doğru ilerlerken karşınıza çıkar. Plajın özelliği, dağdan gelen Soğuksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada yer almasıdır. Bu nedenle deniz suyu genellikle diğer plajlara göre daha serin olabilir.

Soğuksu Plajı'na gelenler, denizde serinledikten sonra durulanma amacıyla Soğuksu Çayı'na da girebilirler. Ancak buradaki su buz gibi olabilir, bu nedenle cesaret gerektirebilir. Soğuksu Plajı'nın kendine özgü bu özelliği, farklı bir deneyim arayanlar için ilgi çekicidir.

Soğuksu Plajı'nın Burada doğanın ve serin suların tadını çıkarabilir, keyifli bir plaj deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yenikaş Yarımadası

Antalya yönünden Soğuksu Plajı'nı geçtikten sonra karşınıza çıkan Yenikaş Yarımadası, bölgenin güzelliklerinden biridir. Yarımada, dalış severler için özellikle ilgi çekici bir noktadır.

Yenikaş Yarımadası'nda su altı zenginlikleri ve renkli mercan resifleri bulunmaktadır. Bu nedenle dalış yapmak isteyenler için ideal bir noktadır. Yarımada çevresindeki berrak sular, çeşitli deniz canlıları ve muhteşem doğal güzellikler ile dalış deneyimini unutulmaz kılmaktadır.

Yenikaş Yarımadası'nın Burada dalış yaparak denizin derinliklerinde keşif yapabilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Limonlu Plajı

Erdemli bölgesinde yer alan Limonlu Plajı, adını çevrede yetişen limon ağaçlarından almaktadır. Kumluk bir sahile sahip olan bu plaj, bölge halkı ve ziyaretçileri tarafından tercih edilen güzel bir dinlenme noktasıdır.

Limonlu Plajı'nın konumu oldukça kolay ulaşılabilir bir yerdedir. Burada güneşin ve denizin keyfini çıkarabilir, kumda dinlenip serin sularında yüzme imkanına sahip olabilirsiniz.

Limonlu Plajı'nın Limon ağaçlarının kokusu eşliğinde huzurlu bir deniz keyfi yaşayabilirsiniz.

Kızkalesi Halk Plajı

Mersin'in ünlü sembollerinden biri olan Kızkalesi'ne karşı konumlanmış olan Kızkalesi Halk Plajı, masmavi sularında yüzme imkanı sunan güzel bir plajdır. Bu plajda turkuaz renkteki sularında yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kızkalesi Halk Plajı, deniz bisikleti kiralama gibi aktivitelerle denizde keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yerdir. Turkuaz sularında yüzmenin büyüleyici bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Plajın suyu genellikle sakin ve deniz oldukça sığdır, bu da güvenli bir yüzme deneyimi sunar.

Kızkalesi Halk Plajı'nın konumu oldukça merkezi ve kolay ulaşılabilir bir yerdedir. Burada günün tadını çıkarırken, Kızkalesi'nin görkemli manzarasının keyfini sürebilirsiniz.

Kızkalesi Halk Plajı'nın Turkuaz sularında serinleyerek, güzel bir gün geçirebilirsiniz.