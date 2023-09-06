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Türkiye Atletizm Federasyonunun 2023 yılı yarış takvimlerinde yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği, Merrell'in isim sponsorluğuyla 9 Eylül'de düzenlenecek patika koşusu Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul'un tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Point Hotel Bosphorus'da yapılan basın toplantısında, Olgar Şirketler Grubu Genel Müdürü Barış Andırınlı, İBB Spor İstanbul Pazarlama Müdürü Ebru Derindere, Merrell Uluslararası Satış Müdürü Kamal Jagatia ve İspanyol atlet Roger Comellas Espelt ile yetkililer hazır bulundu.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Barış Andırınlı, bu sene ilk kez düzenlenecek yarış sayesinde İstanbul'a uluslararası bir etkinlik daha kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "İstanbul'da ilk kez tarihi kemerlerin altında ve el değmemiş ormanlarda koşulacak. Bu da İstanbul için önemli bir kazanım olacak. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Tüm sporseverleri yarışa bekliyoruz." dedi.

İBB Spor İstanbul Pazarlama Müdürü Ebru Derindere konuşmasında, yarışı geleneksel hale getirmek istediklerini aktararak, "Bu yarışın bir parçası olmak gurur verici. Amacımız şehre hareket katmak. Bu gibi değerli organizasyonlara destek vermekten mutluyuz. Sporculara harika bir deneyim yaşatmak istiyoruz. İstanbul açısından da güzel bir tanıtım olacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun isim sponsoru Merrell'in Uluslararası Satış Müdürü Kamal Jagatia, 40 seneyi aşkın bir deneyime sahip olan Merrel markasının son dönemde patika koşusu ürünleri ile öne çıktığının altını çizerek, "Merrell çok önemli elit atletlere sahip. Bu atletler önemli başarılara imza attı. Merrell Belgrad Ultra Trail de birçok parkurun olduğu önemli bir etkinlik. Burada olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Patika koşusunun önde gelen isimlerinden İspanyol atlet Roger Comellas Espelt, kendisini 30 kilometre parkurunda heyecan verici bir yarışın beklediğini vurgulayarak, "İspanyol arkadaşım da bu yarışta 30 kilometre koşacak. Çok rekabetçi Türk atletlerle yarışacağını belirttim. Hepimiz için burada yarışmak gerçekten keyifli olacak." açıklamasını yaptı.

Merrell Belgrad Ultra Trail Sportif Direktörü Özgür Tetik ise "Yarışın önemi büyük. Yıllardır İstanbul'da büyük bir arazi koşusu olmasını istiyorduk. Doğada olmayı çok seviyoruz. Doğayı ve sporu seven insanların bu yarışa katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dört parkurumuz var. Rahat koşulabilecek parkurlara sahibiz. Tamamına yakını orman içinde geçen ve hayvanlarla iç içe olacağımız keyifli bir yarış olacak." şeklinde görüş belirtti.

- Etkinlik 3 gün sürecek

Şehrin içerisinde doğa, spor ve eğlenceyi bir araya getiren Merrell Belgrad Ultra Trail İstanbul patika koşusu etkinliği, festival havasında 3 gün sürecek.

Organizasyon 8 Eylül Cuma günü bir dizi etkinlikle başlayıp, 9 Eylül Cumartesi günü 5 kilometre, 15 kilometre, 30 kilometre ve 60 kilometre yarışlarıyla sürecek. 10 Eylül Pazar günü ise yine çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Startı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda verilecek yarışlara katılması beklenen yaklaşık bin 700 sporcu, büyük kısmı Kuzey Ormanları'nda bulunan parkurda vadi ve patikaları geçecek. (AA)