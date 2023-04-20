Hastane Randevusu Arayarak Nasıl İptal Edilir?



Hastane randevusu aldınız fakat randevu aldığınız gün gitmenize engel bir sorun çıktıysa kolay bir şekilde ALO 182'yi arayarak randevunuzu iptal etmek istediğinizi canlı operatöre söyleyerek randevunuzun iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Randevunuzun iptalini, randevunuzdan en az 80 dakika önce gerçekleştirmeniz gerekiyor.



ALO 182 telefonunu arayan vatandaş çağrıyı karşılayan canlı operatöre randevu iptalini gerçekleştirebilmek için T.C Kimlik numarasını vererek bilgilerin doğrulanmasını sağlar. Daha sonra vatandaş, iptal edilmesini istediği randevusunun tarih ve saatini operatöre iletir ve randevu vatandaşın isteği üzerine iptal edilir.



Web Adresinden Randevu Nasıl İptal Edilir?



MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Randevu Al“ butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekrandan T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaptıktan sonra ana menüde bulunan "Randevu Bilgileri" menünün altındaki “Randevu Geçmişi” kısmında aktif randevularınızı “Randevularım” sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. İptal etmek istediğiniz randevu bilgisinin sağ tarafında bulunan “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

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