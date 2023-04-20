Telefondan Randevu Nasıl Alınır?



Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı vererek operatör bilgilerinizi onayladıktan sonra randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Canlı operatöre, hangi hastaneden hizmet almak istediğinizi, hangi bölüme ve hekime muayene olmayı tercih ettiğinizi, hastaneye gitmek istediğiniz tarih ve saati söyleyerek kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz tarih ve saat aralığında istediğiniz hekime randevu bulunmuyorsa operatör, sizin için uygun poliklinik ve saat seçeneklerini size iletir. İstediğiniz kriterlere uygun randevuyu alarak randevu gününüz geldiğinde hastaneye giderek muayene olabilirsiniz.

İnternetten Randevu Nasıl Alınır?



Vatandaşlar, ALO 182 çağrı merkezinin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığı ile randevu alabilirsiniz. Vatandaşlar, randevu almak istedikleri hekim için Hekim Randevu Sistemine giriş yaparak hastanelerin internet sitelerinde yer alan Online Randevu linkine tıkladıktan sonra Vatandaş Giriş ekranına kayıt oluşturarak kolay bir şekilde randevu alma imkanı bulabilirsiniz.

MHRS Giriş Ekranı İçin Tıklayınız

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